Челси отдал вингера в аренду Крю Александре

Воспитанник академии Челси Алекс Кивомья продолжит до конца сезона выступать за «Крю Александру» на правах аренды.



20-летний атакующий вингер, побеждавший в с молодёжной командой «Челси» в МКА и Юношеской Лиге Чемпионов, в текущем сезоне провел за команду из Второй Лиги 24 игры, в которых забил 7 мячей.

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.