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Челси отдал вингера в аренду Крю Александре

«Аристократы» до конца сезона сдали Алекса Кивомью

  • 11.01.2017 17:18
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Челси отдал вингера в аренду Крю Александре

Воспитанник академии Челси Алекс Кивомья продолжит до конца сезона выступать за «Крю Александру» на правах аренды.

20-летний атакующий вингер, побеждавший в с молодёжной командой «Челси» в МКА и Юношеской Лиге Чемпионов, в текущем сезоне провел за команду из Второй Лиги 24 игры, в которых забил 7 мячей.

Источник — ФК Челси

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