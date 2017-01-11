Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александрия вернулась из отпуска

Команда начала подготовку ко второй части сезона

  • 11.01.2017 17:17
  • 274 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Александрия
© ФК Александрия

11 січня о 15:00 на стадіоні «Ніка» (поле зі штучним покриттям) «Олександрія» розпочала підготовку до другої частини сезону.

Традиційно, тренування складалось з бігу та роботи з м’ячем. Тренери та футболісти роздавали інтерв’ю, ділячись своїми враженнями про відпустку, і інформували про найближчі плани команди.

Вже 15-го січня команда відправиться  до Туреччини де і проведе свій  перший навчально-тренувальний збір. На цей період заплановані чотири спаринги. Головна мета приділяється  фізичній підготовці. Суперниками «Олександрії» на першому зборі  будуть: «Алтай» (Семей, Казахстан  - 19.01),  «Славія» (Софія, Болгарія  - 22.01), «Газ Метан» (Медіаш, Румунія 25.01), «Зоря» (Бєльці, Молдова 27.01). Найімовірніше, з командою до Туреччини полетить Терентій Луцевич, який минулого року захищав кольори команди «Торпедо-БелАЗ» (Жодіно, Білорусь).

Источник — ФК Александрия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.