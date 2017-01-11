Александрия вернулась из отпуска

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11 січня о 15:00 на стадіоні «Ніка» (поле зі штучним покриттям) «Олександрія» розпочала підготовку до другої частини сезону.



Традиційно, тренування складалось з бігу та роботи з м’ячем. Тренери та футболісти роздавали інтерв’ю, ділячись своїми враженнями про відпустку, і інформували про найближчі плани команди.



Вже 15-го січня команда відправиться до Туреччини де і проведе свій перший навчально-тренувальний збір. На цей період заплановані чотири спаринги. Головна мета приділяється фізичній підготовці. Суперниками «Олександрії» на першому зборі будуть: «Алтай» (Семей, Казахстан - 19.01), «Славія» (Софія, Болгарія - 22.01), «Газ Метан» (Медіаш, Румунія 25.01), «Зоря» (Бєльці, Молдова 27.01). Найімовірніше, з командою до Туреччини полетить Терентій Луцевич, який минулого року захищав кольори команди «Торпедо-БелАЗ» (Жодіно, Білорусь).

Источник — ФК Александрия

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