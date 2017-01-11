Валерий ФЕДОРЧУК: «Отдыхать уже надоело»

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Півзахисник київського «Динамо» Валерій Федорчук плідно провів відпустку, встигнувши відпочити, провести дитячий турнір і з'їздити на реабілітацію до Сербії.



Тепер футболіст, який довгий час не грав через травму, з нетерпінням чекає на збори і сповнений рішучості незабаром повернутися до строю. Про це і не тільки Валерій розповів у бесіді з журналістом офіційного клубного сайту:



- Після закінчення першої частини сезону з сім'єю поїхав у теплі краї на море. Відпочивши, повернувся до Києва, а потім вирушив до рідного міста Нетішина на Хмельниччині. Там уже шостий рік поспіль я проводжу дитячий турнір. Цього разу він проходив з 25 по 27-е грудня.



- Розкажіть про нього докладніше. Скільки команд брало участь, якого віку?

- Ми назвали його «Турнір футбольних талантів». Це було моєю дитячою мрією - завжди хотів проводити взимку дитячий турнір. У нас у Нетішині є хороший зал і всі умови для того, щоб проводити такі змагання. Коли був маленький, сам брав участь, а потім став організатором. Усе вийшло, турнір став щорічним, сподіваюся, він буде проводитися постійно. Брали участь десятирічні дітлахи - футболісти 2006-2007-го років народження. Розмістити команди, займатися учасниками мені допомагав тренер. Серед них було 15 колективів - це команди зі Львова, Хмельницького, Житомира, школа Блохіна і Бєланова з Вінниці та інші. Переможці та призери отримали призи - кубки, медалі, крім цього, кожній дитині вручили подарунки - солодощі, цукерки, словом, ніхто не поїхав з порожніми руками.



- Як ви зустріли Новий Рік?

- Після того, як я відвідав своїх батьків, ми повернулися до Києва, а на Новий рік вони приїхали до нас у гості разом з батьками дружини. Тож свято зустрічали в колі сім'ї. Провівши ще кілька днів у Києві, 3-го січня я вирушив до Сербії на реабілітацію, де пробуду до 11-го січня.



- Футболістам роздали індивідуальні плани роботи під час відпустки, ви їх також отримали, чи у вас своя програма?

- Безумовно, такі завдання роздали всім, але така робота потрібна для того, щоб повністю себе не запустити, а бути в тонусі. Зрозуміло, що я окремо працюю з тренером-реабілітологом, тому навантаження у мене буде навіть більше, ніж в інших. Після виходу з відпустки разом з усіма пройду медкомісію, і далі буду працювати під керівництвом динамівських тренерів з фізпідготовки і лікарів.



- Ви вже скучили за футболом і зборами?

- Звичайно! Відпочивати вже не хочеться, набридло. Дуже тягне в колектив, до спільної роботи, хочеться почати займатися з м'ячем, думаю, за ним усі скучили, не лише я. А також хочеться побачити всіх хлопців, посміятися з партнерами, пожартувати.



- Під час відпустки грали у футбол з друзями?

- Ні, по-перше, мені тоді ще не можна було брати м'яч - рано, а по-друге, намагаюся у відпустці цього не робити, щоб не ризикувати. Вважаю, відпустка дана для того, щоб відпочивати й накопичувати сили, щоб максимально їх витрачати під час чемпіонату.



- Чого очікуєте від зборів? Як завжди, важкої роботи?

- До зборів я вже ставлюся спокійно. Раніше, коли був молодший, перед зборами завжди переживав, оскільки знав, що чекає важка робота. А зараз великими навантаженнями мене вже не налякаєш. Звичайно, це важкий етап, але його необхідно пройти, щоб потім було легше під час чемпіонату. Крім того, сам розумію, що збори - це фундамент на другу частину сезону, чим якісніше проведеш їх, тим краще будеш виглядати в матчах. Гадаю, нам усім треба буде добре попрацювати.

Источник — ФК Динамо Киев

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