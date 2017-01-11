Даешь футбольную Олимпиаду!

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Думал уже оставить эту тему в покое. Тем более что здесь все очевидно – как искусственность и нелепость «инфантильных» прожектов нового руководства ФИФА, так и завидное упорство, с которым оно стремится к их осуществлению. И все же, когда мне предложили написать об этом вновь, согласился. Ибо, как оказалось, мы с Вами затронули еще не все аспекты. Итак.

Совет ФИФА единогласно принял решение о расширении количества участников финальной стадии чемпионатов мира с 32-х до 48-ми команд.

В финальной стадии будут 16 групп по три команды в каждой, из которых две лучшие выйдут в плей-офф.

О пагубности данной идеи для Главного турнира планеты мы рассуждали достаточно, и не хотелось бы повторяться. Потому тех, кто не в курсе, отсылаю к декабрьскому материалу сайта под названием «Третьи лишние». Там все в подробностях.

Единственный нюанс. Вы вообще представляете себе, что такое шестнадцать групп? Такого количества мини-турниров для выявления участников плей-офф, пожалуй, мировой футбол еще не знал никогда. А здесь нам предлагают его для финального соревнования лучших команд мира.

Вот скажите честно, у Вас хватает внимания и желания, чтобы отследить турнирное положение в каждой из двенадцати групп Лиги Европы? Понимаю, это турнир другого уровня, и все же. Здесь сравнение корректно с точки зрения количества команд: их в ЛЕ тоже ровно 48.

Даже сейчас, когда количество групп на ЧМ вдвое меньше, а количество команд – в полтора раза, у многих, что называется, глаза разбегаются, и они с трудом вспоминают, кто с кем в одной группе. А уж перечислить всех возьмется далеко не каждый. То есть, гарантированно начальная стадия Мундиаля будет смотреться пень-через-колоду. Мы тупо будем ждать начала плей-офф.

Скажу больше. Я, как человек системы (которому турнир интересен от звонка до звонка, и которого раздражают и выбивают из колеи пропуски матчей), скорее всего, начну смотреть ЧМ даже не с 1/16 финала, а с 1/8-й. Когда останутся действительно достойнейшие (хотя сетка нам этого не гарантирует), и можно будет хотя бы надеяться на интересный футбол в каждой игре.

В ведущих национальных чемпионатах участвует по 20 команд. В Лиге чемпионов – 32. Чемпионат мира – это квинтэссенция и кульминация мирового футбола, выставка его достижений за очередной четырехлетний цикл, конкурс отборнейших из сборных. И теперь сюда тащат аж 48 команд. Я называю это девальвацией.

Говоря проще, устами Энди Таккера, так можно опошлить самую великую идею. А чтобы было нагляднее – теперь в состязании сильнейших команд мира будет принимать участие каждый четвертый из членов ФИФА.

Это при том, что среди его членов такие, как Тонга, Джибути, Ангуилья, Туркс и Кейкос, Каймановы острова, Монтсеррат, Восточный Тимор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Арулько, Сент-Китс и Невис. И это я еще не называю прочий килограмм наименований, если и известных кому-либо в мире футбола, то чисто географически.

Теперь в ЧМ наверняка смогут принять участие сборные, чей уровень никогда не позволил бы им участвовать не то, что в Евро – в Копа Америка.

Предполагаемые квоты составят: Европа – 16 команд, Африка – 9,5 команд (будут проводиться стыковые матчи), Азия – 8,5 команд, Северная и Центральная Америка, Южная Америка – по 6,5 команд, Океания – 1 команда.

16 команд из Европы – это, в общем-то, нормально. И потому что европейский футбол достоин того, чтобы каждая третья команда Мундиаля представляла его. И потому что еще недавно мы сказали бы, что в ЧМ примет участие фактически весь Евро, а это весьма солидный и самодостаточный турнир.

И потому что это наверняка должно означать, что на групповой стадии европейцы не встретятся между собой. В противном случае, нас ждет алогичный бардак. Чему, впрочем, уже не удивился бы.

Азию фактически уравняли с Африкой, предоставив им по 9 условных путевок. Вместе же они получат на два места больше, чем Европа. Что ж, давайте посмотрим, насколько это соответствует спортивному принципу.

Предлагаю рассмотреть процентное соотношение представителей данных континентов на стадии 1/8 финала четырех последних ЧМ. Почему именно на этой стадии? Сюда команды выходили из групп. То есть, проходили отбор на первой стадии финального турнира. Почему именно четырех Мундиалей? Все они состоялись в новом веке.

К тому же, именно в этом веке ЧМ стал проводиться не только в Америке и Европе. Четыре последних мировых футбольных форума последовательно прошли в Азии, Европе, Африке и Южной Америке. То есть, о корректности сравнения можно говорить еще и поэтому.

В 2002 году, в Корее и Японии, Европу представляли 15 команд, Африку с Азией – 9. В плей-офф вышли 9 европейских сборных и 3 афроазиатские. Соответственно, 60% против 33% от изначального количества представителей от конфедераций.

В 2006 году, в Германии, у Европы было 14 команд, у Африки с Азией – 9. В плей-офф вышли 10 европейских и лишь одна Гана. Комментарии излишни.

В 2010 году, в ЮАР, от Европы участвовало 13 команд, от Африки с Азией – 10. В плей-офф вышли только 6 европейских команд – немногим меньше половины, и это худший показатель для Европы. Но Африку с Азией там представили лишь 3 команды, то есть, всего 30%.

И, наконец, в 2014 году, в Бразилии, Европа была представлена 13 командами, а Африка с Азией имели 9. В плей-офф вышли вновь лишь 6 европейских команд, но африканских там было лишь 2, не говоря уже об азиатских.

Да, налицо факт уменьшения доли европейцев в плей-офф в последнее время. Но уж явно не за счет Африки с Азией. К слову, за эти четыре ЧМ африканцы выходили в плей-офф 5 раз, а азиаты – 4. Другое дело, что Африку там представляли четыре разные команды, а Азию – только Корея и Япония.

Теперь же квота для Европы вырастет менее чем на 20%. Тогда как Африка с Азией получат вдвое больше мест: 18 вместо 9. Так что там синьор Инфантини нам вешает по поводу выравнивания сил в мировом футболе? Или он ожидает волшебного изменения пропорций в оставшиеся два Мундиаля до 2026 года? Ну-ну…

Южную Америку приравняли к Остальной. То бишь, КОМНЕБОЛ к КОНКАКАФ. Прикинем и здесь, как говорили в Одессе, причинное место к носу.

2002. Южноамериканцы имели 5 мест на ЧМ, северные с центральными – 3. А счет выходов в плей-офф – 2:2. Впечатляет.

2006. У тех и других – по 4 команды. Но счет уже 3:1 в пользу южных. А это, на секундочку, уже 75% против 25%.

2010. У южных – 5 команд, у остальных – 3. Внимание, от Южной Америки в плей-офф пробились ВСЕ. От прочей – 2 сборные. То бишь, 100% против 67%.

2014. Южные представлены 6 командами, северо-центральные имеют 4. Счет выходов в плей-офф – 5:3 в пользу южноамериканцев. Скажем так, сравнимо: лишь по одной потере.

Стоит отметить, что в течение всего этого времени от Южной Америки в плей-офф пробивались 7 команд (из 10 членов КОМНЕБОЛ), а от Северной и Центральной – лишь 3 (из 41 члена КОНКАКАФ). Да и то, выход Коста-Рики на последнем Мундиале стал неожиданным исключением из двоевластной гегемонии Мексики и США.

Теперь же и эти две конфедерации будут фактически иметь одинаковую квоту. Выравнивание, говорите? Ну, допустим, 7 команд от Южной Америки – это более-менее логично. Но каких трех-четырех «пассажиров» нам следует ожидать с футбольных задворок Западного полушария?

На всем этом фоне единственная путевочка для Океании уже смотрится мелочью, эдакой деталькой живописно-аляповатой картины маслом, которую рисует нам ФИФА. Даже если оттуда приедет таки не Австралия. Какая уже, на фиг, разница?

Во что же превратится Главное футбольное соревнование планеты?

Нужно отметить, что ничьи при новом формате на групповом этапе могут быть отменены.

Прежде всего, если так хотят решить проблему определения лучших при равенстве показателей, то это может ровным счетом ничего не дать. Ведь как могут отменить ничьи в современном футболе? Только посредством послематчевых серий пенальти. Ну и?

Предположим, все три матча в группе завершились с одинаковым ничейным счетом. А по пенальти последовательно выиграли: первая команда – у второй, вторая – у третьей, а третья – у первой. Что дальше? Будем считать, кто больше забил с «точки»? А если в одном из матчей придется бить по десять раз, тогда как в других по пять?

Или все-таки швырнем монетку, как в старые добрые? Цирк на дроті…

По факту же, с отменой ничьих чемпионат мира окончательно и бесповоротно превратится в Кубок мира. Ну, собственно, на языке оригинала он так и называется. Это мы тут по старинке привыкли.

Гораздо хуже то, что с первого же матча на Мундиале команды будут бояться проиграть и знать, что выиграть можно и после игры. А это чревато махровым антифутболом, особенно в исполнении заурядностей. Даже если за победу по пенальти давать меньше очков. Синица в руке завсегда лучше, чем дятел в заднем проходе.

А вообще говоря, вся эта свистопляска здорово напоминает стремление превратить турнир лучших команд мира в своеобразную футбольную олимпиаду. Где главное – участие, и все флаги в гости к нам. Глядишь, в будущем квоты и вовсе подравняют.

Только при чем здесь тогда чемпионат мира? То уникальное соревнование, к которому еще в детстве готовился загодя, предвкушая пиршество футбола. И когда оно начиналось, буквально с замиранием сердца садился у телевизора в ожидании футбольного чуда.

Увы, как говорят в сериалах про больничку, мы его теряем. И теряем именно сейчас, когда принимаются судьбоносные решения, паразитирующие на футболе и спекулирующие на дешевом популизме. Ага, зато теперь появится шанс у условного Фиджи засветиться на мировом уровне. Ай да Моська, знать она сильна!..

А знаете, что самое смешное? Находятся люди, которые всерьез думают, что расширение квоты для Европы на 3 команды облегчит Украине задачу выхода на ЧМ. И уже на одном этом основании они готовы приветствовать его расширение до размеров двух новых Евро. Анекдот, да и только.

Игорь ЮРИЧ

Источник — Sport.ua

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