Реал готов выложить за Дибалу €105 миллионов

не соглашусь, Морате достаточно дали шанса себя показать.Он не подходит под стиль Реала, к сожале...

Тату может и нормальная, но ты - Ну просто очень Эпичный Долбо...еб!!! Так просрать свой успех *W...

В защиту Юрича стоит отметить, что свои "против" он основывает не на субъективном предч...

Меня больше беспокоит уровень игры даже топ-сборных. Он ниже плинтуса. Любой клуб из топ-8 Лиги Ч...

У чемпионатов мира всегда был скучный групповой турнир, а мировые звезды всегда говорили, что Евр...