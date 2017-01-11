Реал готов выложить за Дибалу €105 миллионов

Мадридский «Реал» всерьез нацелился на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. Испанский гранд готов заплатить за аргентинского нападающего €105 миллионов.
В случае приобретения Дибалы, «Реал» будет вынужден продать Альваро Морату, чтобы частично компенсировать расходы на трансфер аргентинца.
Напомним, 23-летним форвардом интересовалась также и «Барселона».
Источник — Sport.es
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Он не подходит под стиль Реала, к сожалению.
Да и Дибалу смогут взять лишь летом, а подписать контракт могут и сейчас.
Думаю это хороший шаг вперед. Дибала не плохой игрок как по мне. Но Мората точно не нужен, лучше Мораты даже Марьяно Диас смотрится.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.