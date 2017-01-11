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Реал готов выложить за Дибалу €105 миллионов

В покупке агргентинца заинтересован Флорентино Перес

  • 11.01.2017 16:58
  • 1291 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Ювентус. Пауло Дибала
© ФК Ювентус. Пауло Дибала

Мадридский «Реал» всерьез нацелился на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. Испанский гранд готов заплатить за аргентинского нападающего €105 миллионов.

В случае приобретения Дибалы, «Реал» будет вынужден продать Альваро Морату, чтобы частично компенсировать расходы на трансфер аргентинца.

Напомним, 23-летним форвардом интересовалась также и «Барселона».

Источник — Sport.es

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Комментарии
    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 11.01.2017 18:16
    0
    да мората не хуже будет если ему доверять
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    scooterok
    online
      scooterok, 11.01.2017 18:28
    0
    Евгений Еременко, 11.01.2017 18:16
    да мората не хуже будет если ему доверять
    не соглашусь, Морате достаточно дали шанса себя показать.
    Он не подходит под стиль Реала, к сожалению.
    Да и Дибалу смогут взять лишь летом, а подписать контракт могут и сейчас.
    Думаю это хороший шаг вперед. Дибала не плохой игрок как по мне. Но Мората точно не нужен, лучше Мораты даже Марьяно Диас смотрится.
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