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Шахтер начал подготовку ко второй части сезона

Первые зимние сборы «горняки» проведут в Испании

  • 11.01.2017 16:31
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» выходит из отпуска. 12 и 13 января у игроков команды запланирован медосмотр. Украинцы пройдут обследование в Киеве, а легионеры уже непосредственно в Испании.

Утром 14 января дончане отправятся на первый тренировочный сбор 2017 года. Напомним, «Шахтер» будет готовиться ко второй части сезона в испанском городе Ла-Манга, где подопечные Паулу Фонсеки задержатся до 22 января. Затем команда вернется в Киев, а уже 25 января возьмет курс на Португалию.

В Испании у «горняков» запланирован один контрольный матч. 22 января «Шахтер» сыграет с «Краковией» (Краков, Польша).

Источник — ФК Шахтер

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