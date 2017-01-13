Трансферная зима в Украине

ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Полузащитники:
Александр Караваев (Заря, аренда), Алан Патрик (Фламенго, Бразилия, аренда).
Нападающие:
Филипп Будковский (Анжи, Россия, аренда).
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Защитники:
Вячеслав Шевчук (завершил карьеру), Василий Кобин (свободный агент).
Полузащитники:
Александр Караваев (Фенербахче, Турция, аренда), Веллинтон Нем (Сан-Паулу, Бразилия, аренда), Тайсон (Порту, Португалия), Бернард (Марсель, Франция).
Нападающие:
Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция), Эдуардо да Силва (свободный агент).
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Защитники:
Василий Кравец (Карпаты).
Полузащитники:
Владислав Калитвинцев (Черноморец, аренда), Андрес Эскобар (Мильонариос, Колумбия, аренда), Руслан Ротань, Валерий Лучкевич (оба - Днепр), Виктор Клаэссон (Эльфсборг Швеция).
Нападающие:
Роман Яремчук (Александрия, аренда).
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Вратари:
Александр Рыбка (Карабюкспор, Турция), Александр Шовковский (завершил карьеру).
Защитники:
Евгений Селин (Астерас, Греция, аренда), Домагой Вида (Галатасарай, Турция).
Полузащитники:
Олег Гусев (завершил карьеру), Лукман Аруна (свободный агент), Сергей Сидорчук (Фенербахче, Турция), Сергей Мякушко (Бордо, Франция).
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Полузащитники:
Давид Таргамадзе, Иса Шериф (Черноморец).
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Защитники:
Эдуард Соболь (Бешикташ, Турция, аренда).
Полузащитники:
Александр Караваев (Шахтер, аренда).
|-
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Защитники:
|-
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Полузащитники:
Кирилл Петров, Егор Демченко, Максим Драченко.
Нападающие:
Владимир Лысенко, Илья Корнев.
|-
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Вратари:
Дмитрий Непогодов
Защитники:
Сергей Симинин (Сталь)
Полузащитники:
|-
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Вратари:
Евгений Боровик (Карпаты).
Полузащитники:
Владислав Калитвинцев (Динамо К., аренда), Артем Филимонов (Карпаты), Иса Шериф.
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Вратари:
Александр Ильющенков.
Полузащитники:
Максим Драченко (Олимпик), Евгений Морозенко, Александр Ермаченко (Зугдиди, Грузия)
Нападающие:
Бруно.
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Защитники:
Сергей Симинин (Ворскла)
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Защитники:
Павел Пашаев.
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Голкиперы:
Денис Шелихов, Игорь Варцаба.
Защитники:
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Защитники:
Артем Шабанов (Карпаты).
Нападающие:
Сергей Петров.
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Вратари:
Евгений Боровик (Черноморец).
Защитники:
Артем Шабанов (Волынь).
Полузащитники:
Артем Филимонов (Черноморец).
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Защитники:
Василий Кравец (Динамо К.).
Полузащитники:
Владимир Костевич (Лех, Польша), Гегам Кадемян, Евгений Чумак, Вадим Страшкевич, Владимир Савошко.
Нападающие:
Юрий Захаркив.
Источник — Sport.ua
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