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Трансферная зима в Украине

Sport.ua следит за трансферной политикой украинских клубов в зимнее межсезонье

  • 13.01.2017 09:42
  • 2878 просмотров
  • 4 комментария
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Трансферная зима в Украине
Вашему вниманию предлагается зимняя таблица трансферов украинских клубов. Напомним, что 1 января - официальное открытие трансферного окна в Украине. Закрывается трансферное окно 1 марта 2017 года.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти
Полузащитники:

Александр Караваев (Заря, аренда), Алан Патрик (Фламенго, Бразилия, аренда).

Нападающие:

Филипп Будковский (Анжи, Россия, аренда).

Защитники:

Вячеслав Шевчук (завершил карьеру), Василий Кобин (свободный агент).

Полузащитники:

Александр Караваев (Фенербахче, Турция, аренда), Веллинтон Нем (Сан-Паулу, Бразилия, аренда), Тайсон (Порту, Португалия), Бернард (Марсель, Франция).

Нападающие:

Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция), Эдуардо да Силва (свободный агент).
Защитники:

Василий Кравец (Карпаты).

Полузащитники:

Владислав Калитвинцев (Черноморец, аренда), Андрес Эскобар (Мильонариос, Колумбия, аренда), Руслан Ротань, Валерий Лучкевич (оба - Днепр), Виктор Клаэссон (Эльфсборг Швеция).

Нападающие:

Роман Яремчук (Александрия, аренда).

Вратари:

Александр Рыбка (Карабюкспор, Турция), Александр Шовковский (завершил карьеру).

Защитники:

Евгений Селин (Астерас, Греция, аренда), Домагой Вида (Галатасарай, Турция).

Полузащитники:

Олег Гусев (завершил карьеру), Лукман Аруна (свободный агент), Сергей Сидорчук (Фенербахче, Турция), Сергей Мякушко (Бордо, Франция).
Полузащитники:

Давид Таргамадзе, Иса Шериф (Черноморец).

Защитники:

Эдуард Соболь (Бешикташ, Турция, аренда).

Полузащитники:

Александр Караваев (Шахтер, аренда).
-

Защитники:

Александр Матвеев.

Нападающие:

Роман Яремчук (Динамо К., аренда).
-

Полузащитники:

Кирилл Петров, Егор Демченко, Максим Драченко.

Нападающие:

Владимир Лысенко, Илья Корнев.
-

Вратари:

Дмитрий Непогодов

Защитники:

Сергей Симинин (Сталь)

Полузащитники:

Младен Бартулович, Сандро Кобахидзе (Сивасспор, Турция). Олег Голодюк.

Нападающие:

Евгений Будник. Юрий Коломоец (МТК, Венгрия)
-

Вратари:

Евгений Боровик (Карпаты).

Полузащитники:

Владислав Калитвинцев (Динамо К., аренда), Артем Филимонов (Карпаты), Иса Шериф.
Вратари:

Александр Ильющенков.

Полузащитники:

Максим Драченко (Олимпик), Евгений Морозенко, Александр Ермаченко (Зугдиди, Грузия)

Нападающие:

Бруно.

-

Защитники:

Сергей Симинин (Ворскла)

Защитники:

Павел Пашаев.
 

Голкиперы:

Денис Шелихов, Игорь Варцаба.

Защитники:

Андерсон Пико (Легия, Польша), Александр Васильев.

Полузащитники:

Руслан Ротань, Валерий Лучкевич (оба - Динамо К.), Сергей Политыло, Евгений Бохашвили.
 

Защитники:

Артем Шабанов (Карпаты).

Нападающие:

Сергей Петров.
Вратари:

Евгений Боровик (Черноморец).

Защитники:

Артем Шабанов (Волынь).

Полузащитники:

Артем Филимонов (Черноморец).

Защитники:

Василий Кравец (Динамо К.).

Полузащитники:

Владимир Костевич (Лех, Польша), Гегам Кадемян, Евгений Чумак, Вадим Страшкевич, Владимир Савошко.

Нападающие:

Юрий Захаркив.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 13.01.2017 09:53
    0
    купа інфи відсутня. по тій же Ворсклі Коломоєць в МТК, Сімінін імовірно в Сталі, або інтерес Зорі до Мартиненка
    Ссылка
    Віталій_Шевченко
      Віталій_Шевченко, 13.01.2017 09:56
    +3
    Чому Вася Кобін не пішов ще в Зорю? Він точно там зайвим не буде.
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    Whitebell
    online
      Whitebell, 13.01.2017 10:47
    -1
    Судя по фото, Рыбку полевым взяли?
    Ссылка
    mafiozi250
      mafiozi250, 13.01.2017 11:11
    0
    Наконец-то менеджмент Динамо понял , что у них есть проблемы с распасовщиками. Можно было найти варианты и получше , но нынешний состав Динамо Ротань и Клаэсон усилят)
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