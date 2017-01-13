Трансферная зима в Украине

Абсолютно без задней мысли, но: когда это Днепр был финалистом ЛЕ? Участником финальной стадии - ...

Молодец , настоящий патриот и сыт конечно. Как и другие типа Тимощука , Селезнева , Михалика.

Да проще всего это сделать, просто может мы начнем чтото создавать а не разрушать? Много знаете в...

Да роспустите вы уже эту горемыку, дорогая игрушка для нескольких сот фанатов. Каждый год одно и ...