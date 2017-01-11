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Сергей Ребров встретится с болельщиками

Главный тренер киевского «Динамо» расскажет о ближайших планах команды

  • 11.01.2017 15:42
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dynamo.kiev.ua. Сергей Ребров
© dynamo.kiev.ua. Сергей Ребров

13-го січня в конференц-залі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться зустріч головного тренера «Динамо»  Сергія Реброва з уболівальниками.

Сергій Станіславович підіб'є підсумки минулого року, розповість про найближчі плани команди та поставлені на сезон завдання.

Початок зустрічі о 19:00.

Источник — ФК Динамо Киев

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