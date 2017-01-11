Сергей Ребров встретится с болельщиками

13-го січня в конференц-залі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться зустріч головного тренера «Динамо» Сергія Реброва з уболівальниками.
Сергій Станіславович підіб'є підсумки минулого року, розповість про найближчі плани команди та поставлені на сезон завдання.
Початок зустрічі о 19:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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