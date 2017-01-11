Европейские игроки на Кубке африканских наций

Ну почему же? Может быть, как раз на первое место и выбрались?Арифметика тут не работает - четвер...

Правильно парни, неважно что своя хата горит, главное что у соседа корова сдохла.Слава Украине!!!...

наши МОЛОДЦЫ!не знаю какой он комментатор на ПЕРВОМ украинском,но его фраза про "национальны...

Наші - величезні МОЛОДЦІ!!! Свендсену - велика дяка!

да,норвежец смачно сожрал башкира

Допингисты на финише вср..лись

ТАЩИ!!!!!!!!!!!! С детства за НОРВЕГИЮ!!!!!!! НАШИ МОЛОДЦИ!!!!