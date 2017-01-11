Европейские игроки на Кубке африканских наций

UEFA.com публикует список выступающих в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА футболистов, которым предстоит сыграть на стартующем в субботу Кубке африканских наций.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
«Арсенал»: Мохамед Эльнени (Египет)
«Атлетико»: Томас Парти (Гана)
«Бенфика»: Пеле (Гвинея-Бисау)
«Боруссия» Дортмунд: Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
«Ювентус»: Марио Лемина (Габон), Медхи Бенатия (Марокко)
«Лестер»: Рияд Махрез (Алжир), Ислам Слимани (Алжир), Дэниэл Амарти (Гана)«
Монако»: Набиль Дирар (Марокко), Адама Траоре (Мали)
«Наполи»: Фаузи Гулям (Алжир), Калиду Кулибали (Сенегал)
«Пари Сен-Жермен»: Серж Орье (Кот-д'Ивуар)
«Порту»: Ясин Брахими (Алжир)
ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
«Аякс»: Бертран Траоре (Буркина-Фасо)
«Андерлехт»: Софьян Анни (Алжир), Кара Мбоджи (Сенегал), Франк Ашампонг (Гана)
«Бешикташ»: Венсан Абубакар (Камерун)
«Фенербахче»: Мусса Соу (Сенегал)
«Гент»: Калифа Кулибали (Мали)
«Краснодар»: Шарль Каборе (Буркина-Фасо)
«Лион»: Николя Нкулу (Камерун), Рашид Геззаль (Алжир)
«Манчестер Юнайтед»: Эрик Бейи (Кот-д'Ивуар)
«Олимпиакос»: Мануэл да Кошта (Марокко), Алексис Ромао (Того)
«Османлыспор»: Баду Ндиай (Сенегал)
«Рома»: Мохамед Салах (Египет)
«Ростов»: Мусса Думбия (Мали)
«Спарта» Прага: Коста Нхамойнесу (Зимбабве)
«Шальке»: Набиль Бенталеб (Алжир)*, Абдул Рахман Баба (Гана)*, Бернард Текпетей (Гана)
«Сент-Этьен»: Анри Севе (Сенегал)*, Шейх М'Бенге (Сенегал)
«Вильяреал»: Седрик Бакамбю (ДР Конго)
Источник — УЕФА
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