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Будковский отправится на сборы с Шахтером

Главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека планирует предоставить шанс украинскому форварду

  • 11.01.2017 15:25
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ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский

Журналист телеканала «Футбол»  Игорь Бурбас заявил,что форвард «Шахтера» Филипп Будковский, который провел первую половину сезона в аренде в «Анжи», отправится с донецкой командой на зимние сборы.

«Кстати, после того, как Фонсека отпустил Эдуардо, Селезнева и Нема, он хочет посмотреть в действии Будковского. Фил отправится на сборы с «Шахтером», - написал Бурбас в Twitter.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Будковский провел за «Анжи» 17 матчей (10 — с первых минут), в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

 

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