Будковский отправится на сборы с Шахтером

© ФК Анжи. Филипп Будковский

Журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас заявил,что форвард «Шахтера» Филипп Будковский, который провел первую половину сезона в аренде в «Анжи», отправится с донецкой командой на зимние сборы.

«Кстати, после того, как Фонсека отпустил Эдуардо, Селезнева и Нема, он хочет посмотреть в действии Будковского. Фил отправится на сборы с «Шахтером», - написал Бурбас в Twitter.

До речі, після того, як Фонсека відпустив Едуардо, Селезньова й Нема, хоче переглянути в дії Будківського. Філ вирушить на збори з Шахтарем pic.twitter.com/7DwzkyOEus — Igor Burbas (@iburbas) 11 січня 2017 р.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Будковский провел за «Анжи» 17 матчей (10 — с первых минут), в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.