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Манчестер Юнайтед подтверждает переход Шнайдерлина в Эвертон

Официально сделка будет заключена в ближайшее время

  • 11.01.2017 15:13
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Жозе Моуринью подтвердил, что полузащитник «Юнайтед» Морган Шнайдерлин находится в шаге от перехода в «Эвертон».

«У меня нет деталей, но перед матчем мистер Вудворд сообщил мне, что ситуация близка к завершению, так что Морган более чем вероятно перейдет в «Эвертон», - сказал Жозе после завершения кубковой встречи с «Халл Сити».

«Я одновременно рад и расстроен. Расстроен, потому что мне нравится Морган, и он мог бы быть одним из наших вариантов в этом насыщенном сезоне. А рад я за него, потому что он хочет играть в каждом матче и быть важным игроком команды. Я рад, что он наконец-то получит то, чего хочет, рад за него, как за настоящего профессионала, о котором я не могу сказать ни одного дурного слова».

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» утверждает, что будет первым веб-сайтом, который объявит о завершении сделки, когда все детали будут улажены.

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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