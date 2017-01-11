Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Филимонов и Боровик — игроки Карпат

Бывшие футболисты «Черноморца» заключили с львовским клубом двухлетние контракты

  • 11.01.2017 14:41
  • 636 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Карпаты. Евгений Боровик
© ФК Карпаты. Евгений Боровик

Артем Филимонов и Евгений Боровик стали игроками львовских «Карпат».

Бывшие футболисты одесского «Черноморца» подписали контракты сроком на 2 года.

22-летний полузащитник Филимонов сыграл в нынешнем сезоне 16 матчей, забил 1 гол. 31-летний вратарь Боровик отыграл 17 матчей.

Ранее сообщалось, что оба игрока покинули «Черноморец». Боровик расторг контракт с одесской командой по своей инициативе, а Филимонов решил его не продлевать.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 11.01.2017 14:59
    -6
    Надіюсь це не той Філімонов-лапоть, який від Шеви гол пропустив... вірніше - який з подачі Шеви гол закинув у власні ворота! А взагалі, хлопцям - удачі!
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 11.01.2017 15:06
    +1
    На інших ресурсах є новина що Данченко також чекає на папери з Шахтаря і поповнить склад Карпат...Якщо ще Зоря забере Мартиненка (хоча на нього претендують Карпати і Легія) а Хочолава і Калитвинцев вже покинули розташування Чорноморця, тоді виходить проблеми у Чорноморця серйозні.
    А хлопцям успіхів у новійКоманді.
    Ссылка
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 11.01.2017 15:16
    -3
    ну Філімонов це хороше придбання, а Боровик для чого?
    воротарі - найменш проблемна позиція у Карпат, а Боровик мяко кажучи слабо за Одесу грав.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.