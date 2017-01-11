ОФИЦИАЛЬНО: Филимонов и Боровик — игроки Карпат

Артем Филимонов и Евгений Боровик стали игроками львовских «Карпат».
Бывшие футболисты одесского «Черноморца» подписали контракты сроком на 2 года.
22-летний полузащитник Филимонов сыграл в нынешнем сезоне 16 матчей, забил 1 гол. 31-летний вратарь Боровик отыграл 17 матчей.
Ранее сообщалось, что оба игрока покинули «Черноморец». Боровик расторг контракт с одесской командой по своей инициативе, а Филимонов решил его не продлевать.
Источник — ФК Карпаты
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А хлопцям успіхів у новійКоманді.
воротарі - найменш проблемна позиція у Карпат, а Боровик мяко кажучи слабо за Одесу грав.
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