ОФИЦИАЛЬНО: Филимонов и Боровик — игроки Карпат

© ФК Карпаты. Евгений Боровик

Артем Филимонов и Евгений Боровик стали игроками львовских «Карпат».

Бывшие футболисты одесского «Черноморца» подписали контракты сроком на 2 года.

22-летний полузащитник Филимонов сыграл в нынешнем сезоне 16 матчей, забил 1 гол. 31-летний вратарь Боровик отыграл 17 матчей.

Ранее сообщалось, что оба игрока покинули «Черноморец». Боровик расторг контракт с одесской командой по своей инициативе, а Филимонов решил его не продлевать.

Источник — ФК Карпаты

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