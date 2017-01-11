Стеван ЙОВЕТИЧ: «Севилья - великий клуб»

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Один из ведущих черногорских футболистов Стеван Йоветич перешел из «Интернационале» в «Севилью» на правах аренды. Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович уверен, что 27-летний нападающий сделал правильный выбор.

«Стеван перешел в большой клуб, возглавляемый отличным тренером, - считает Тумбакович. - Тренером амбициозным и работающим в поте лица. Его команда играет в великолепный атакующий футбол».

Йоветич, сыгравший за сборную 44 матча, тоже полагает, что не ошибся с выбором: «Это великий клуб, в котором работает очень сильный тренер Хорхе Сампаоли». На успех рассчитывает и многочисленная армия поклонников Йоветича в Черногории.

На родине Йоветича считают одним из четырех самых ярких игроктов в истории черногорского футбола наряду с Деяном Савичевичем, Предрагом Миятовичем и Мирко Вучиничем. Репутация новобранца «Севильи» поднялась на новый уровень в 2015-м, когда Йоветич протянул руку помощи молодому черногорскому футболисту.

В августе упомянутого года 22-летний нападающий «Будучности» Миливое Раичевич порвал крестообразные связки, и его клуб просто не мог позволить себе оплатить необходимое лечение. В ситуацию вмешался Йоветич, который к «Будучности» даже не имел никакого отношения.

«Он организовал мне встречу с врачом, который лечил его [в 2010-м] после точно такой же травмы, - сказал Раичевич в декабре 2015 года. - Йоветич оплатил все обследования и саму операцию».

«Все что я могу сделать - выразить огромную благодарность и пообещать Стевану, что в следующем сезоне я снова буду забивать для него голы», - сказал тогда Раичевич. В нынешнем сезоне он отличился уже восемь раз, тогда как сам Йоветич, пять раз выйдя на замену в серии А, не забил ни одного мяча.

Всего в 14 лет Йоветич покинул родную «Младость» и отправился в столичный «Партизан». В 2008-м форвард перебрался в «Фиорентину», где расцвел уже по-настоящему. В 2013 последовал трансфер в «Манчестер Сити», но там черногорцу не удалось закрепиться в первой команде. Так же получилось и в «Интернационале», цвета которого он защищал в течение двух лет.

«После переезда в Англию меня преследовали травмы, и я просто не мог показывать стабильную игру, - рассказывает Йоветич, который с 19 голами является лучшим снайпером за всю историю сборной Черногории. - В «Интере» первые полгода получились неплохими, но затем у меня стало гораздо меньше шансов выходить на поле. Думаю, что в «Севилье» я смогу обрести былую форму. Сделаем все возможное, чтобы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, а также как минимум попасть в число четырех лучших команд «примеры».

Йоветич - четвертый черногорский легионер в истории «Севильи» после Желько Петровича (1991-1992), Деяна Вукичевича (1997-1999) и Игора Глушевича, который в 1999 году помог андалузцам вернуться в высший дивизион. Конечно, Йоветич мечтает превзойти достижения всех своих соотечественников вместе взятых.

«В «Интере» у Стевана дела не клеились, но он настоящий профессионал. Он все равно был лидером национальной команды, которой приносил огромную пользу, - говорит Тумбакович. - Уверен, что сейчас Йоветич будет играть еще лучше. Убежден, что в «Севилье» все у него получится. Клуб был заинтересован в его услугах, Стеван тоже хотел в Севилью. Это отличный фундамент для будущих успехов».

Источник — УЕФА

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