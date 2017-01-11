Дмитрий СКАКУН: «Нам сказали, что весной Скала играть не будет»

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Нападающий «Скалы» Дмитрий Скакун подвел итоги выступления команды в осенней части сезона.



«Мне кажется, что по игре мы практически никому не уступили. Да, были провальные поединки, но были и обидные поражения, которых мы не заслуживали. А можно вспомнить и действительно хорошие матчи в нашем исполнении.



Доволен ли своей игрой? Честно говоря, не совсем. Знаю, что во многих матчах мог проявить себя лучше.



Нам сказали, что весной „Скала“ играть вроде не будет. Скоро поеду за документами.



Где продолжу карьеру? Пока мне никто не звонил и никаких предложений не было», — сказал Скакун корреспонденту MatchDay Павлу Соловью.



23-летний форвард в текущем сезоне Первой лиги провел за «Скалу» 17 матчей и забил пять мячей.



Напомним, что на днях руководство «Скалы» сообщило всем игрокам и тренерам основного состава прибыть за документами и расчетом. Однако официальной информации о снятии стрыйской команды с чемпионата Первой лиги пока не было.



На зимний перерыв подопечные Василия Малыка ушли, занимая 17-е место в турнирной таблице. Выход команды из отпуска был запланирован на 20 января.

Источник — MatchDay

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