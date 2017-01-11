Тибо КУРТУА: «В Бельгии очень много талантливых людей»

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Тибо Куртуа отвечает на вопросы о своей стране и путешествиях по миру.



Что характеризует вашу страну?

Бельгия — очень маленькая страна, в которой есть много талантливых людей. Мы находимся в тени многих мировых держав с точки зрения размера, но мы по-прежнему имеем вес. Думаю, бельгийцы — по-настоящему открытые и приятные люди. У нас мультикультурная страна, где говорят на нескольких языках. Мы также широко известны своей едой: мидиями, шоколадом и пивом.



Ваше любимое место в Бельгии?

На самом деле такого нет, потому что это маленькая страна, все города в Бельгии близко расположены друг к другу. Думаю, Брюссель и Брюгге наиболее популярные места среди туристов, потому что это интересные города, которые стоит посетить.



Есть ли в Бельгии место, где вы ещё не бывали, но хотели бы побывать?

Думаю, в Бельгии я побывал практически везде, потому что там с легкостью можно объехать всю страну. Мой родной дом — небольшой посёлок Бри, который развивается, хотя на данный момент его главной достопримечательностью являются спортивные сооружения. У нас выросло много известных спортсменов, среди которых есть мотогонщики и теннисистка Ким Клийстерс .



Какой вид спорта, помимо футбола, популярен в Бельгии?

Я бы сказал, что хоккей и велоспорт выделяются на фоне остальных видов спорта. Моя семья играет в волейбол, который тоже можно считать популярным, но в плане специальной инфраструктуры для этого вида спорта мало что развивается. В детстве я неплохо играл в волейбол до того момента, пока полностью не переключился на футбол.



Расскажите что-нибудь о бельгийском футболе, чего многие могут не знать?

У нас очень хорошо развиваются молодёжные академии после того, как туда были инвестированы серьёзные средства. Это сыграло большую роль в том, какое у нас сейчас выросло поколение игроков. Федерация бельгийского футбола оказывает широкую поддержку молодым футболистам и, думаю, это приносит свои плоды.



Какую страну, в которой вы ещё не бывали, вы бы хотели посетить?

Я бы хотел съездить в Австралию или Тайланд. Обидно, что пока у меня не было шанса туда отправиться, потому что там очень привлекательные города и пляжи. Природа Австралии особенно впечатляет — я бы с радостью посмотрел на кенгуру.



На каких языках вы говорите и на каких из них предпочитаете говорить?

В школе я немного изучал современные международные языки и знаю, как объясняться по-немецки, по-французски, на английском и на испанском. Я понимаю немецкий и португальский, когда на нём общаются мои партнёры по команде, но я недостаточно хорош, чтобы говорить на этих языках. На данный момент я бы всерьёз хотел заняться изучением итальянского, но если бы я был достаточно амбициозен, я бы постарался выучить китайский.



Когда вы впервые покинули свою страну?

Впервые я покинул страну, когда перебрался жить в Испанию. Я не особо скучал по дому, но помню, что в первые несколько недель приходилось тяжело. Было непросто, потому что между тем, провести 2 недели в отпуске или на сборах, есть разница . Естественно, надо оставаться сосредоточенным на футболе, и хорошие отношения с одноклубниками способствуют в этом.



В какой стране вы видите себя по завершении карьеры?

Возможно, я бы хотел пожить в Мадриде, потому что мне очень понравился город и его архитектура, когда я играл за «Атлетико». Если не в Испании, то, возможно, я бы предпочёл Лос-Андежелес.

Источник — ФК Челси

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