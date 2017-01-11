Роман МОНАРЕВ: «У нас на просмотре находится порядка 25-ти новичков»

© ФК Звезда. Роман Монарев

Главный тренер кропивницой «Звезды» Роман Монарев рассказал о планах на подготовительный период.

«Пока в расположение команды прибыли не все ребята, но они постепенно доезжают. И, тем не менее, команда собралась практически в полном составе. Плюс у нас есть целый ряд футболистов, которые приехали на просмотр», — сказал Монарев.

«Сейчас команда разбита на две группы — те, кто на контракте, и те, кто на просмотре. Разумеется, подготовительный процесс у этих групп разный. У потенциальных новичков будут специальные тренировки и просмотровые матчи, где мы понаблюдаем за всеми и определимся, кто потенциально может усилить нашу команду.

Один матч мы сыграем между собой, потому что у нас на просмотре находится порядка 25-ти новичков. По остальным соперникам пока ведутся переговоры, но это будут местные коллективы. Эти спарринги помогут собрать определенную информацию о футболистах и о том, насколько они потенциально сильны.

Нам необходимо 4-5 человек. Но это также будет зависеть от того, уйдет ли кто-то из наших основных исполнителей. Такое тоже возможно, по некоторым ведутся разговоры, есть предложения. Все в процессе обсуждения.

По большей части, нам необходимы игроки в центральную ось. Это и центральный защитник, и центральный полузащитник, и полузащитник атакующего плана, и нападающий. Разумеется, если будет интересная молодежь на края, то мы тоже обратим на них внимание».



Детали и даты контрольных матчей в Кипре пока уточняются, но это будет порядка 7-8 спаррингов. Мы едем туда на месяц, поэтому это нормальное количество игр. Планируем взять на сбор порядка 25-ти человек, наши ребята будут работать вместе с потенциальными новичками.



Некоторые из новых футболистов поедут с командой на сбор, мы на них рассчитываем. Постараемся оформить все в Украине процентов на 80-90. Если и будут усиления во время сборов в Кипре, то лишь точечно», - резюмировал наставник «Звезды».

Источник — Sportarena

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