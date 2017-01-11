Директор Арены Львов: Почти половину дохода приносил Шахтер

© Арена Львов

Львів без єврокубків. Така перспектива чітко з’явилася на спортивному горизонті міста. І перший тривожний дзвінок – домашній поєдинок проти «Сельти» у лютому донецький «Шахтар» проведе у Харкові на стадіоні «Металіст».



У напрямку цього міста «гірники» дивилися давно. У вересні минулого року зібрали в Харкові аншлаг та гарячу підтримку тутешньої публіки у матчі проти «Динамо». З того часу ширилися домисли про переїзд «помаранчево-чорних». Але чутки перетворюються на реальність. Це підтердив офіційний сайт УЄФА. Про міграцію «Шахтаря» знала й адміністрація «Арени Львів».



«Буквально перед святами в мене була розмова з в.о директора “Донбас Арени”. Він сказав, що ніяких змін у нашій співпраці не відбуватиметься. Та, це їхнє право, вони хочуть попробувати зіграти у Харкові. Тож першу гру анонсували там. Де проводитимуть наступні ігри вони ще самі не знають. Більшість внутрішніх матчів, тобто чемпіонат України, вони заявили, що будуть проводити на “Арені Львів”», – каже в.о. директора «Арени Львів» Євген Болкун.



«Гірники» не раз скаржилися на брак глядачів на домашніх поєдинках національного чемпіонату. В середньому один матч відвідували 4 тис. вболівальників. А ще, наприкінці року, відбулося кілька акцій проти перебування «Шахтаря» у Львові. Зокрема, намагалися заблокувати клубний автобус.



Вболівальникам все одно було,чи буде тут «Шахтар», чи не буде. Єдине, шкода, що стадіон утримував «Шахтар», а «Карпати» могли там спокійно грати. А тепер незрозуміло, якщо Шахтар» поїде, чи «Карпати» зможуть утримувати «Арену Львів», – пояснює лідер фан-руху львівських «Карпат» Тарас Павлів.



Договір «Шахтаря» з «Ареною Львів» закінчиться у липні цього року. Якщо гірникам сподобається у Харкові і вони не продовжать угоду, це боляче вдарить по стадіонові.



«Майже половину доходів дає «Шахтар» на утримання, на експлуатацію, на зарплати – 46%. 54% ми заробляємо на інших заходах, які не пов'язані з футболом» , – розповідає в.о. директора «Арени Львів» Євген Болкун.



За командою сумуватиме і немало львівських поціновувачів футболу. Для декого «Шахтар»вже став рідною командою, а його гравці – спортивними кумирами.

Источник — Zaxid.net

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