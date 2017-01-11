УЕФА отстранил Партизан от еврокубков на три сезона

Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила белградский «Партизан» от участия в еврокубках в ближайшие три сезона за нарушения правил финансового fair play и лицензирования.



По решению УЕФА «Партизан» не сможет играть в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также белградский клуб должен заплатить три тысячи евро на покрытие расходов по ведению данного дела.



«Партизан» может обжаловать данное наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник — УЕФА

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