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ОФИЦИАЛЬНО: Якоб Галл больше не тренер Стали

Голландский наставник покинул клуб из Каменского

  • 11.01.2017 13:52
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

ПФК «Сталь» информирует о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Якобом Галлом по взаимному согласию сторон. ПФК «Сталь» благодарит Якоба Галла за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Нидерландский специалист возглавлял нашу команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера. Под руководством Галла «Сталь» провела 17 официальных поединков.

Источник — ФК Сталь Каменское

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