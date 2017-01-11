ОФИЦИАЛЬНО: Якоб Галл больше не тренер Стали

ПФК «Сталь» информирует о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Якобом Галлом по взаимному согласию сторон. ПФК «Сталь» благодарит Якоба Галла за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Нидерландский специалист возглавлял нашу команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера. Под руководством Галла «Сталь» провела 17 официальных поединков.
Источник — ФК Сталь Каменское
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