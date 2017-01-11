ЗАХОВАЙЛО: Не думаю, что Фенербахче заплатит 10 миллионов за Сидорчука

© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Известный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал Sport.ua последние трансферы наших игроков в Турцию, а также объяснил, почему турецкие клубы активизировались на украинском рынке.

— В своем посте в Facebook вы достаточно скептически высказались о чемпионате Турции и турецких клубах. Считаете, украинские игроки – Караваев, Селезнев, Рыбка – сделали ошибку, выбрав турецкий вариант продолжения карьеры?

– Нет, Караваев точно сделал правильный выбор. В топ-клубах – «Фенербахче», «Галатасарае» и «Бешикташе» – условия хорошие. Я имел в виду игроков, которые свободными агентами уходят из чемпионата Украины в средние турецкие клубы. Я просто предупредил ребят, что они должны быть готовы к самым разным ситуациям, задержкам и невыплатам зарплаты в том числе. В целом, турецкий рынок я не критикую – из Чехии, где я сейчас работаю, в Турцию каждое трансферное окно переходит достаточно много игроков, зачастую не самых квалифицированных.

Сейчас турецкий рынок активизировался, потому что пошли слухи, что в Украине все очень плохо и футболисты готовы играть на других условиях. Поэтому такой большой интерес со стороны турецких клубов к игрокам, которые выступают в Украине.

– Какая мотивация у «Фенербахче» брать в полугодичную аренду Александра Караваева без опции выкупа контракта?

– Я лично этот контракт не видел, поэтому не могу говорить наверняка, что там отсутствует пункт о выкупе контракта по истечении аренды. В принципе, это нормальная европейская практика – перед тем как купить игрока, взять его в аренду и посмотреть, как он адаптируется. Лично для Караваева, на мой взгляд, переход в «Фенербахче» – большой шаг вперед в карьере. Поработать с таким специалистом, как Дик Адвокат, и поиграть в действительно хорошем клубе – это только плюс для развития Караваева как игрока.

– Евгений Селезнев и Александр Рыбка, перейдя в «Карабюкспор», сделали шаг назад или получили шанс реанимировать свою карьеру?

– В Украине Селезнев и Рыбка долгие годы были у всех на виду. Возможно, в последнее время их карьера развивалась не так, как им бы этого хотелось, но, учитывая раскрученность этих игроков, могу сказать, что «Карабюкспор» – это не тот клуб, в какой они могли попасть. В таких маленьких клубах, как «Карабюкспор», нередко возникают финансовые проблемы и разные другие трудности. Но я искренне желаю, чтобы Рыбку и Селезнева это не затронуло. А правильный они выбрали клуб или нет – покажет время.

– На что, на ваш взгляд, нужно в первую очередь обращать внимание игрокам, которые переходят в чемпионат Турции?

– Во-первых, нужен сильный агент, разбирающийся во всех тонкостях страны и чемпионата, куда переходит его клиент. Также нужно понимать, что в Турции, как и в Украине, есть клубы с разными финансовыми возможностями. У нас есть «Динамо» и «Шахтер», а есть и «Александрия». Так и в Турции. Звезды, которые приезжают в турецкий чемпионат, получают от клубов чуть ли не банковские гарантии того, что их контракт будет выполнен полностью. Некоторые футболисты часть денег от турецких клубов берут вперед – это распространенная практика.

– Последние «турецкие новости» – интерес «Аланьяспора» к Александру Гладкому, а «Фенербахче» - к Сергею Сидорчуку. Насколько реальны эти трансферы?

– Что касается Гладкого, то мне кажется, все может. быть. У его агента – Вадима Шаблия – есть контакты в Турции, и я не исключаю, что у Гладкого получится перейти в турецкий чемпионат. По Сидорчуку я бы не был таким категоричным. В прессе была информация, что «Динамо» хочет за его трансфер 10 миллионов евро. Не думаю, что за Сидорчука в Турции могут заплатить такие деньги. Он не раскрученный по европейским меркам игрок. Не думаю, что турецкие гранды готовы отдать такие деньги за Сидорчука.

– Нынешней зимой игроки из чемпионата Украины только уходят. Как считаете, украинские клубы, кроме «Динамо» и «Шахтера», смогут позволить себе покупки?

– Думаю, нет. Даже грандам – «Динамо» и «Шахтеру» – сложно будет работать на трансферном рынке. В стране экономический спад, идет война на Донбассе, и чемпионата как такового сейчас в Украине нет. Иностранные игроки об этом знают, поэтому заманить их в Украину можно только предлагая очень хорошие финансовые условия. В Украину сильные игроки едут на те деньги, что они могли бы зарабатывать в Европе, но при этом сумму нужно еще умножить на два. Не думаю, что «Динамо» и «Шахтер» готовы на такие зарплаты.

Поэтому нужно искать внутренние резервы и работать на украинском трансферном рынке. «Динамо» уже практически перешло на эту модель. «Шахтеру» удалось сохранить многих своих лидеров, поэтом он сейчас – номер один в Украине.

– Эпопея с продажей Андрея Ярмоленко в это трансферное окно завершится?

– Не думаю, что «Динамо» будет пытаться продать его во что бы то ни стало. Он сейчас, пожалуй, единственная звезда клуба, атакующий потенциал с его уходом упадет в разы. А кто придет на его место? Молодые игроки – это очень хорошо, но от Реброва ведь требуют результат.

Вообще, я надеюсь, что украинский трансферный рынок в ближайшее время перестроится и станет действительно рынком. Хотя бы таким, как в Чехии, где игроки переходят из клуба в клуб за деньги, а не бегают, как бездомные.

– После чемпионата Европы вы в одном интервью сказали, что украинские игроки сильно переоценены и никому в Европе не нужны. Сейчас ситуация изменилась или игроки стали более сговорчивыми?

– То, что украинские игроки были разбалованы высокими зарплатами – это факт. В Европе никто бы никогда в жизни им таких денег не платил. В свое время президент одного клуба взвинтил цены на рынке, и сейчас все пожинают плоды этого. Это был мыльный пузырь, который лопнул.

– Последний вопрос: ваш бывший клиент Влад Калитвинцев то ли переходит, то ли нет в клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге». Он понижает свою планку?

– Прежде всего, хочу сказать, что я уже не работаю с Владом, но очень ему симпатизирую. Считаю, что Калитвинцев – один из самых перспективных футболистов в Украине и во вторую Бундеслигу он вряд ли перейдет.

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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