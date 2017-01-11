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Василий САЧКО: «Все условия для работы созданы»

Тренер «Ворсклы» - о начале работы после сборов

  • 11.01.2017 13:50
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Впервые после отпуска собралась «Ворскла». Кадровых потерь у полтавчан много - Коломоец, Турсунов, Бартулович, Непогодов. Это как минимум. Пока нет в расположении клуба Голодюка, Дитятьева, Кобахидзе, Хлебаса и Будника. Но продолжение сотрудничества с ними еще возможно. Не помощник пока и Скляр - ему нужен месяц на восстановление после травмы. Начальный этап подготовки «Ворскла» проведет в Полтаве, а 19-го января начнется сбор в Турции. За три дня до вылета команда проведет спарринг с харьковским «Гелиосом». Суровые погодные условия, по словам тренера Василия Сачко, его подопечных не пугают:

-У нас ребята адаптированные, закаленные. Главное, чтобы был спарринг, чтобы мы расчистили и подготовили поле. У нас есть фитнес-зал, беговые дорожки… Также будем работать на искусственном поле в закрытом помещении. Мы будем осуществлять свою работу, и для этого условия на сегодняшний день созданы.

Источник — ТК Футбол

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