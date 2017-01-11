Луис Адриано проходит медосмотр для перехода в Спартак

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Луис Адриано проходит медосмотр для перехода в московский «Спартак».
Бразилец прибыл в Рим, где в авторизированной москвичами клинике пройдет все необходимые медицинские процедуры.
Ожидается, что контакт со «Спартаком» будет подписан до конца недели.
Луис Адриано обойдется «красно-белым» в 1 миллион евро.
Источник — Sport.ua
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