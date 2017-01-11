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Луис Адриано проходит медосмотр для перехода в Спартак 13:55 — M-E-S-S-E-R У нього агент не Шаблій часом чи Селюк? Бо розводити лохів тільки ця парочка вміє... Хотів би ск...

Милан арендовал 40-летнего Сторари 13:53 — Artyom_I Надо было Шовковского взять. Думаю Динамо недорого продали бы