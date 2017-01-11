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Луис Адриано проходит медосмотр для перехода в Спартак

До конца недели бразилец станет игроком московского клуба

  • 11.01.2017 13:48
  • 59 просмотров
  • 1 комментария
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Луис Адриано проходит медосмотр для перехода в Спартак

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Луис Адриано проходит медосмотр для перехода в московский «Спартак».

Бразилец прибыл в Рим, где в авторизированной москвичами клинике пройдет все необходимые медицинские процедуры.

Ожидается, что контакт со «Спартаком» будет подписан до конца недели.

Луис Адриано обойдется «красно-белым» в 1 миллион евро.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 11.01.2017 13:55
    +1
    У нього агент не Шаблій часом чи Селюк? Бо розводити лохів тільки ця парочка вміє... Хотів би сказати, що співчуваю вболівальникам... Але враховуючи публіку, - лапті заслужили на такий трансфер! ...Не здивуюсь, якщо в матчі з Зенітом автогол собі заб'є "чисто випадково"...
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