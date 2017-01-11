Александр КАРАВАЕВ: «Конкуренция в Фенербахче очень серьезная»

Александр Караваев постепенно адаптируется в «Фенербахче», где в аренде проведет ближайшие полгода. Права на хавбека принадлежат «Шахтеру», и в новом клубе он уже отметился голом и результативной передачей в контрольном матче. За это получил положительные отзывы от главного тренера Дика Адвоката. Караваев уверен, что имеет хорошие шансы стать основным правым полузащитником «Фенербахче», и это – несмотря на высокую конкуренцию на своей позиции.



Александр Караваев:



- В команде есть 4 человека, которые играют на флангах полузащиты. Это я, Джермейн Ленс, Мирослав Стох и Волкан Шен. Но все эти трое любят играть на левом фланге, а я, наоборот, люблю играть правого полузащитника. Например, Дик Адвокат ставил Ленса слева, но затем у него появилась проблема с правым полузащитником, и он его начал использовать на правой бровке. А вот когда я уже пришел в команду, тренер ставит его на родную позицию, а меня видит справа. Дай Бог, чтобы так и было. Но конкуренция здесь очень серьезная, потому что на каждую позицию по два человека и все равноценные.

Источник — ТК Футбол

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