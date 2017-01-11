Курт ЗУМА: «Антонио Конте много работает над тактикой»

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Курт Зума рассказал, что ему было приятно вернуться на поле.



Защитник не играл за главную команду с тех пор, как получил травму колена в феврале прошлого года, но он попал в стартовый состав на матч с противником из Первой Лиги.



Зума, у которого не возникло проблем с коленом по ходу матча, был рад вернуться.



«Это был момент гордости, удивительный момент, когда я вернулся и отыграл все 90 минут, — сказал 22-летний футболист, которому теплый прием оказали болельщики «Челси». — Я очень счастлив, потому что я давно не играл, а тут вернулся на «Бридж» и играл с ребятами».



«Я сыграл четыре матча за команду Академии: в двух из них я провел на поле все 90 минут, в одном 45 минут и в еще одном 60 минут, но это было давно, два месяца назад».



«Медицинский персонал хорошо ко мне относился, они прекрасно выполняли свою работу, и я им очень благодарен. Они меня поддерживали и замечательно меня подготовили».



Вчера Зума впервые играл под руководством Антонио Конте, который стал тренером Челси, пока Курт был травмирован.



Защитник отдал тренеру «синих» должное за то, что тот задействовал его постоянно, хотя француз не был доступен на матчи, и взял его в Австрию и США, где Курт участвовал в позиционных тренировках.



«Он говорил со мной, как говорит с каждым, — говорит Зума. — Он сказал: «Восстанавливайся спокойно, потому что, когда ты вернешься, я хочу, чтобы ты играл»».



«В августе я поехал с командой на предсезонную подготовку, так что я был рядом с игроками, близко к ним, и мне это помогло. Тренер объяснил мне свою тактику, потому что раньше я её не знал».



«Тогда мы играли с четверкой в обороне, но сейчас играем с трио центральных защитников».



«Тренер много работает над тактикой, он привлекал меня к тренировкам с ребятами, чтобы я быстрее учился и все понял. Это было здорово. Он делал все, чтобы я все себе уяснил, хотя я еще не был готов играть».

Источник — ФК Челси

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