Челси расширит стадион до 60 тысяч зрительских мест

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Лондонский «Челси» зарегистрировал проект расширения «Стэмфорд Бридж» с 41-й тысячи до 60-ти тысяч мест.

Руководство «Челси» намерено реконструировать нынешнюю арену в ближайшие два года.

Если проект будет одобрен, то «аристократам» придется играть домашние матчи на других стадиона Лондона следующие два сезона.

Источник — Sport.ua

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