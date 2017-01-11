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Челси расширит стадион до 60 тысяч зрительских мест

На следующие два сезона «аристократы» сменят прописку

  • 11.01.2017 13:07
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Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Лондонский «Челси» зарегистрировал проект расширения «Стэмфорд Бридж» с 41-й тысячи до 60-ти тысяч мест.

Руководство «Челси» намерено реконструировать нынешнюю арену в ближайшие два года.

Если проект будет одобрен, то «аристократам» придется играть домашние матчи на других стадиона Лондона следующие два сезона.

Источник — Sport.ua

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