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Карпаты: четыре спарринга на первом сборе

В соперниках казахи, узбеки и словенцы

  • 11.01.2017 12:58
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Львовские «Карпаты» объявили список спарринг-партнеров, с которыми «львы» встретятся на сборах в Турции.

Во время первого сбора у команды Олега Дулуба запланировано 4 спарринга:

18.01 Насаф (Узбекистан)
21.01 Дунайска Стреда (Словакия)
24.01 Олмалик (Узбекистан)
24.01 Акжайик (Казахстан)

 

Источник — Sport.ua

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