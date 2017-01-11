Карпаты: четыре спарринга на первом сборе

Львовские «Карпаты» объявили список спарринг-партнеров, с которыми «львы» встретятся на сборах в Турции.
Во время первого сбора у команды Олега Дулуба запланировано 4 спарринга:
18.01 Насаф (Узбекистан)
21.01 Дунайска Стреда (Словакия)
24.01 Олмалик (Узбекистан)
24.01 Акжайик (Казахстан)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.