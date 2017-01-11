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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сейчас мы сильнее, чем летом»

Наставник «Баварии» подвел итог мини-сбора

  • 11.01.2017 12:36
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«Неделя была продуктивной, мы работали с высокой интенсивностью, - похвалил главный тренер свою команду. – Мы максимально уверены в своих силах». Анчелотти очень доволен тем, как его игроки выкладываются на тренировках. Удовлетворило тренера также «превосходное состояние полей», отель и приятный климат. «Погода невероятно помогает нам, - рассказал Анчелотти, - при нуле градусов ты не сможешь тренироваться с такой нагрузкой».

До первого официального матча (с «Фрайбургом») остается 10 дней, тренер видит свою команду в полной боевой готовности. «Сейчас мы сильнее, чем летом, - считает итальянец. – Мы лучше узнали друг друга, так как вместе работаем уже шесть месяцев. Поэтому я думаю, во второй половине сезона мы будем сильнее». Главным по-прежнему остается достигнуть поставленных целей в трех соревнованиях: «Мы ожидаем, что будем играть лучше, чем в первом круге. Мы хотим дойти до конца».
«У нас хороший микс»

Рад Анчелотти также и за Мануэля Нойера. Вратарь мирового уровня в четвертый раз подряд был выбран в сборную ФИФА FIFPro World11. «Все рады за Ману. Он лучший вратарь в мире, - прокомментировал Анчелотти, - он всегда предельно сконцентрирован и всегда помогает команде быть сильнее». Однако во второй половине сезона итальянец по-прежнему будет уповать на командный дух: «Все игроки важны. Состав хороший, у нас хороший микс из молодых и опытных игроков, и этот микс поможет нам во втором круге».

Перед началом второго круга «баварцев» ждет еще один небольшой вызов. В настоящее время разница температур между Дохой и Мюнхеном 50 градусов, так что мюнхенцам придется снова привыкать к немецкой зиме. Лам и Ко по настоянию Анчелотти «должны быть осторожны», после возвращения на Родину у них будет один выходной день. А уже в пятницу футболисты будут снова потеть на Зэбенерштрассе, если, конечно, погодные условия позволят им попотеть.

Источник — ФК Бавария

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