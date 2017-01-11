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Будник покинул Ворсклу

Полтавский клуб продолжает терять игроков

  • 11.01.2017 12:24
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Футболист Евгений Будник разорвал контракт с полтавской «Ворсклой» и теперь не принадлежит клубу.

Как стало известно, причиной тому стала задолженность клуба перед футболистом по зарплате. Также свою роль сыграл тот факт, что в «Ворскле» Будник практически не играл, выступая в аренде. Теперь ФК «Ворскла» обязан в течение года погасить задолженность перед футболистом.

Напомним, что 10 января футболисты «Ворсклы» вышли из отпуска и собрались в Полтаве на стадионе «Ворскла». 19 января команда Василия Сачко отправится на первый тренировочный сбор в Турцию.

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