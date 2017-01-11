Кадровые потери Ворсклы: от Бартуловича до Непогодова

© ФК Ворскла. Санжар Турсунов

Очень похоже, что разговоры о задержках зарплат футболистам, тренерам и клубному персоналу имеют под собой реальную почву.

Как следствие, за пару недель в команде Василия Сачко произошли существенные кадровые изменения.

О том, что финансовый кризис, как цепкий вирус, проник в организм «Ворсклы», можно было догадаться еще прошлой осенью. Про существующие долги, понятно, прямо никто не заявлял, однако тональность послематчевых комментариев Сачко, твердо не дававшего эксклюзивных интервью, говорила о многом. Не менее «говорящими» были и результаты, которые, впрочем, постепенно удалось выровнять. Сделав не столь актуальными слухи о переменах на тренерской скамье.

Другое дело - кадровая ситуация. Практически о каждом игроке основы ворсклян говорилось как о потенциальной потере в ближайшей перспективе. Как ни печально, эти подозрения в большинстве своем стали оправдываться еще до новогодних праздников. С высокой долей вероятности полтавская публика больше не увидит на последнем рубеже полтавского клуба опытных Богдана Шуста и Дмитрия Непогодова. Последний, как сам уверяет, получил такое предложение, которого ждал едва ли не на протяжении всей своей карьеры.

Один из столпов обороны полтавского клуба последних лет Алексей Дитятьев также не стал дожидаться улучшения ситуации и покинул «Ворсклу» в роли свободного агента. Наверное, так же поступит и опытный партнер Алексея по обороне Сергей Симинин, на которого имеет виды каменская «Сталь». Андрей Пилявский находится на контракте в «Рубине», куда и обязан вернуться в ближайшее время.

Опорный полузащитник Андрей Ткачук также планирует сменить обстановку, но где окажется весной - не знает даже сам футболист. Еще один «волнорез» Александр Скляр, хоть и продолжит защищать цвета команды, на первых сборах партнерам не поможет по причине травмы.

Скорее всего, не обойдется без потерь атакующая ось ворсклян. Еще недавно футбольная Полтава радовалась возвращению к практически родным пенатам Санжара Турсунова. Опытнейший узбекский полузащитник явно пришелся ко двору в команде Сачко, как будто и не покидал украинский чемпионат. Однако 30-летнему футболисту ждать у моря погоды не приходится, и Санжар снова возвращается в Катар, где будет защищать цвета клуба «Умм-Салаль».

Грузинский атакующий хавбек Александр Кобахидзе изначально был настроен сменить прописку в пределах Украины, но по последним сведениям - в качестве приоритетного рассматривает вариант с турецкими клубами.

Совсем плачевная ситуация вырисовывается у полтавчан в нападении. Возвращается в «Шахтер» арендованный Артур Загорулько, Дмитрий Хлебас почти наверняка вернется в «Динамо», где надеется получить свой шанс. Нет сомнений, что покинет «Ворсклу» одно из открытий нынешнего сезона Юрий Коломоец, наколотивший соперникам шесть мячей, два из которых пришлись на сенсационную победу в Киеве над действующим чемпионом!

Впрочем, горевать полтавским болельщикам еще рано. Подлинный клубный патриотизм проявили капитан команды Владимир Чеснаков и разыгравшийся в конце осени Павел Ребенок, заявившие, что останутся в «Ворскле» несмотря ни на что. А ведь есть в обойме опытные мастера - Вадим Сапай, Игорь Пердута, Младен Бартулович и Олег Голодюк, на данный момент не объявившие о своем возможном уходе.

Блестяще вписался в тактические схемы Сачко молодой нападающий Владимир Одарюк, обладающий к тому же умением сыграть на позиции крайнего полузащитника. Успешно дебютировал в последнем матче 2016 года Ардин Даллку, брат многолетнего лидера обороны и капитана полтавчан. Уже давно заиграл в первой команде перспективный Дмитрий Кравченко.

Кроме названных исполнителей, есть в Полтаве и способная молодежь, готовая, что называется, выстрелить в самое ближайшее время. За место в воротах вполне могут поспорить поигравший на высоком уровне Александр Ткаченко и успевший дебютировать в элите Ян Вечный. В прошлом сезоне Ткаченко, воспитанник академии «Динамо», в какой-то момент даже являлся первым номером полтавского клуба, но затем получил травму и уступил место в воротах более опытным конкурентам.

В обороне, кроме Даллку-младшего, должен показать себя с выгодной стороны Николай Квасный, несколько раз выходивший на замену в матчах премьер-лиги. Сын известного в прошлом голкипера Олег Остапенко-младший осенью активно тренировался с основой, и наверняка, с учетом сложившейся кадровой ситуации, шанс фактурному оборонцу будет дан.

На свой кредит доверия вполне может рассчитывать и 20-летний Владислав Жениленко, как и Остапенко имеющий самые что ни на есть футбольные корни - его отец в свое время успешно защищал цвета «Николаева».

В средней линии дубля полтавчан также есть исполнители, готовые к испытаниям элитным дивизионом. Сергей Ичанский, Богдан Мельник и Владислав Олейник видятся вполне оперившимися бойцами, на которых Сачко сможет сделать ставку весной.

Форвард Дмитрий Шаповал в последнем матче с «Волынью» отыграл лишь немногим более пяти минут, но и этого юному нападающему хватило, чтобы запомниться как специалистам, так и рядовым любителям футбола. Техничный, с хорошо поставленным ударом, по-спортивному злой и задорный футболист способен внести в игру «Ворсклы» новые яркие краски.

Уверенно чувствует себя в молодежном первенстве и недавний динамовец Александр Шарило. Фактурный форвард уже вовсю желает заявить о себе на новом уровне, ведь весной ему исполнится 19, а в этом возрасте как раз и нужно проявлять себя с лучшей стороны.

Несмотря на напасти, преследующие полтавский коллектив, «Ворскла» видится одним из наиболее вероятных претендентов на еврокубковые места. Конечно, потеря лидеров на определенном этапе не может не сказаться, но ведь и у потенциальных соперников ситуация не намного лучше.

Очередная кадровая встряска, скорее всего, ожидает «Черноморец». Отрыв от «Звезды» в пять пунктов тоже вселяет оптимизм, да и своих проблем у команды молодого тренера Романа Монарева хватает с избытком. К тому же у Сачко есть два месяца для подготовки по сути, новой команды с совершенно иным игровым почерком.

Думается, при хороших раскладах полтавчане не растратят преимущество над конкурентами, а украинский футбол получит новую группу талантливых футболистов…

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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