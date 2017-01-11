Черноморец продлил отпуск

«Черноморец» перенес выход команды с отпуска. Ожидалось, что одним из первых представителей Премьер-лиги, кто выйдет из отпуска сразу же по окончании Рождественских праздников, станет «Черноморец». Однако вместо 9 января первый рабочий день у команды Александра Бабича перенесен почти на неделю позже — на 15-е января.

Что стало истинной причиной этого шага — погодные катаклизмы или финансовые возможности одесского клуба, — сказать трудно. Скорее всего, ответ на этот вопрос дадут дальнейшие планы «моряков».

Уже сейчас понятно, что озвученная ранее старшим тренером Александром Бабичем дата выезда на первый из двух запланированных сборов в Турцию — 13 января — будет подкорректирована.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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