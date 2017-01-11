Андрей ПАВЕЛКО: «Всегда реформы воспринимаются с подозрением»

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Решение совета Международной федерации футбола (ФИФА) расширить количества участников чемпионат мира негативно восприняли многие европейские ассоциации. В то же время этот шаг требует дополнительного анализа, считает президент ФФУ Андрей Павелко.

«Всегда любые реформы воспринимаются с подозрениями и предостережениями. Такого еще не было, чтобы чемпионат проходил в 16 группах по три команды, две из которых выходят в плей-офф. Но это никак не влияет ни на календарь проведения, ни на количество городов и стадионов, зато даст больше возможностей для телевидения и спонсорства. Тут есть две стороны. Да, хочется, чтобы участвовали 16 топ-команд, которые выбрали бы лучшего. Но сегодня настолько все быстро меняется, появляются неожиданные сборные из разных регионов. Все покажет только история», – отметил функционер.

«Украина как единый член команды УЕФА и Европы должна воспринимать это именно так. Насколько я знаю, в Европе максимально негативно воспринимают это решение. В частности, из-за несоизмеримого добавления квот. Я бы сказал, что надо время для оценки этих реформ. Когда-то и реформа в Лиги чемпионов оценивалась по-разному. Но мы видим, что этот продукт дает дополнительные средства и участниками», – заявил глава ФФУ.

Источник — Обозреватель

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