Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Арсенал намерен отдать Мертезакера в аренду

Защитник не нужен Арсену Венгеру

  • 11.01.2017 11:25
  • 275 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fc-arsenal.com
© fc-arsenal.com

«Арсенал» готов расстаться с защитником Пером Мертезакером этой зимой.

По информации The Times, лондонский клуб намерен отдать немца в аренду.

Срок контракта с 32-летним футболистом истекает как раз через полгода, планируется, что в аренде он сможет доказать, что заслужил новое соглашение.

В нынешнем сезоне Мертезакер еще не выходил на поле и продолжает залечивать травму. Его возвращение в строй ожидается через несколько недель.

Сообщается, что «Арсенал» не планирует отдавать Мертезакера в аренду в команду АПЛ, более вероятен вариант с возвращением в Германию.

Также издание отмечает, что лондонцы не будут подписывать новичков в этом месяце, трансферная работа ограничится уходом в аренду игроков, не имеющих регулярной игровой практики.

Источник — Фан-сайт ФК Арсенал Лондон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.