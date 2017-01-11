Арсенал намерен отдать Мертезакера в аренду

© fc-arsenal.com

«Арсенал» готов расстаться с защитником Пером Мертезакером этой зимой.



По информации The Times, лондонский клуб намерен отдать немца в аренду.



Срок контракта с 32-летним футболистом истекает как раз через полгода, планируется, что в аренде он сможет доказать, что заслужил новое соглашение.



В нынешнем сезоне Мертезакер еще не выходил на поле и продолжает залечивать травму. Его возвращение в строй ожидается через несколько недель.



Сообщается, что «Арсенал» не планирует отдавать Мертезакера в аренду в команду АПЛ, более вероятен вариант с возвращением в Германию.



Также издание отмечает, что лондонцы не будут подписывать новичков в этом месяце, трансферная работа ограничится уходом в аренду игроков, не имеющих регулярной игровой практики.

Источник — Фан-сайт ФК Арсенал Лондон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.