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Сергей Ковалец покинул литовский Тракай

Украинский наставник выиграл с командой серебряные медали чемпионата

  • 11.01.2017 11:07
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footboom.com
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Сергей Ковалец и литовский клуб «Тракай» не договорились о продлении контракта. Сергей Иванович в телефонном разговоре подтвердил эту информацию.

- Действительно, данная новость соответствует действительности. Для меня литовский этап тренерской карьеры стал неоценимым в плане полученного опыта. Коррективы в игру команды приходилось вносить на ходу, в разгар сезона. Это был интересный вызов, а полученные знания пригодятся в будущем.

Хочу поблагодарить президента клуба, сотрудников и футболистов «Тракая» за те четыре месяца, что мы работали вместе. Благодаря взаимопониманию, профессионализму и доверию поставленная задача была выполнена, клуб финишировал вторым в чемпионате страны и пробился в Лигу Европы. Отдельно хочу отметить поддержку, которую нам оказывали болельщики. «Тракай» - молодой клуб, но у этой команды замечательные и очень преданные болельщики. С таким отношением команду ждет успешное будущее, - сказал Сергей Ковалец.

Источник — Footboom

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