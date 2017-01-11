Иван ГЕЦКО: «Есть ощущение, что мы губим футбол»

© ФК Черноморец. Иван Гецко

Вчера ФИФА, как мы и анонсировали, расширила состав участников ЧМ с 32 до 48 команд, начиная с 2026 года.

Будет 16 групп по 3 сборные, две лучшие выходят в 1/16. Ожидается, что первый мундиаль в новом формате примет США - возможно, с Мексикой или Канадой. Чемпион, как и ныне, суммарно проведет семь матчей.

Но общее количество игр турнира возрастет с 64 до 80, увеличится и доход ФИФА - с $4 млрд за «мир-2014» до $6,5 млрд в 2026-м.

«Да, матчей будет больше, но разве турнир станет зрелищнее? Кто-то на этом поднимает большое «лавэ». Но ощущение, что мы губим футбол», - сказал автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко.

Учитывая, что в ФИФА входит 211 ассоциаций, на ЧМ пройдет каждая четвертая страна. Возрастут и шансы нашей сборной, ведь квота УЕФА на «мире» увеличится с 13 до 16 мест.

Скептики заполонили «Твиттер» ФИФА видеороликами 2015 года, когда Блаттера на пресс-конференции забросали долларами: мол, дело Зеппа живет.

«ФИФА просто убивает ЧМ», - пишет пользователь Камерон. «Жду не дождусь матча Кипр - Уганда», - иронизирует Оливер. А испанцы намерены оспорить решение ФИФА в суде, как не учитывающее интересов национальных лиг.

Босс ФИФА Инфантино парирует: «Нагрузка на игроков не увеличится - турнир уложится в нынешние 32 дня, а насчет неинтересности ЧМ... Неужели с Исландией на Евро было скучно?».

Источник — Сегодня Спорт

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