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Иван ГЕЦКО: «Есть ощущение, что мы губим футбол»

В мире негативно приняли реформу ФИФА, Инфантино ставит в пример сборную Исландии

  • 11.01.2017 10:24
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  • 1 комментария
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко
Вчера ФИФА, как мы и анонсировали, расширила состав участников ЧМ с 32 до 48 команд, начиная с 2026 года.
 
Будет 16 групп по 3 сборные, две лучшие выходят в 1/16. Ожидается, что первый мундиаль в новом формате примет США - возможно, с Мексикой или Канадой. Чемпион, как и ныне, суммарно проведет семь матчей.
 
Но общее количество игр турнира возрастет с 64 до 80, увеличится и доход ФИФА - с $4 млрд за «мир-2014» до $6,5 млрд в 2026-м.
 
«Да, матчей будет больше, но разве турнир станет зрелищнее? Кто-то на этом поднимает большое «лавэ». Но ощущение, что мы губим футбол», - сказал автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко.
 
Учитывая, что в ФИФА входит 211 ассоциаций, на ЧМ пройдет каждая четвертая страна. Возрастут и шансы нашей сборной, ведь квота УЕФА на «мире» увеличится с 13 до 16 мест.
 
Скептики заполонили «Твиттер» ФИФА видеороликами 2015 года, когда Блаттера на пресс-конференции забросали долларами: мол, дело Зеппа живет.
 
«ФИФА просто убивает ЧМ», - пишет пользователь Камерон. «Жду не дождусь матча Кипр - Уганда», - иронизирует Оливер. А испанцы намерены оспорить решение ФИФА в суде, как не учитывающее интересов национальных лиг.
 
Босс ФИФА Инфантино парирует: «Нагрузка на игроков не увеличится - турнир уложится в нынешние 32 дня, а насчет неинтересности ЧМ... Неужели с Исландией на Евро было скучно?».
 

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 11.01.2017 10:53
    0
    Цікаво, для чого він (Гецко) грав у футбол? Невже заради вболівальників, а не заради лаве? Можна подумати, що хліб випікають заради того, щоб люди не були голодні. Так ні, задача хлібкомбіната - отримати прибуток. Тому і виробляють не тільки хліб, а різні булочки, печиво і т.п. Так і футбол, все робиться не для того, щоб глядачу було цікаво, а в першу чергу заради прибутку. Не буде прибутку - не буде професійного футболу (так як і хлібкомбіната). В такі часи живем, так що нема чому дивуватись.
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