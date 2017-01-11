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Роналду отчеканил апельсин и приготовил тосты

Португальский футболист не устает сниматься в рекламных роликах

  • 11.01.2017 10:16
  • 369 просмотров
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду показал филигранную технику в работе с мячом.

Источник — Sport.ua

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