Рекет на государственном уровне. НБУ оценило стадион в Днепре аж в 1 (одну!!!) гривну. 148 миллиа...

Цікаво, для чого він (Гецко) грав у футбол? Невже заради вболівальників, а не заради лаве? Можна ...

Откуда у Суркиза 1,5 ляма при долгах в 200. Усё! Танцы на воде! Е-Е!

Давайте к нам в Зачепиловку! И близко и дешево!

А толк от этих сборов?Всё равно Бене вы по фик