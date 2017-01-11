Сборы украинских клубов: в Турцию за 25-30 тысяч евро

© ФК Карпаты

Первыми после каникул вернулись игроки «Карпат» - 9 января. Вчера на своих клубных базах собрались футболисты «Ворсклы» и «Днепра», сегодня начнут подготовку в весенней части сезона «Звезда» и «Александрия», завтра - «Шахтер» и «Олимпик», в субботу - «Динамо».

Позже всех к работе вернется «Заря» - встреча луганчан намечена лишь на 16 января. К этому времени некоторые из наших клубов уже будут находиться на зарубежных сборах. А их большинство команд УПЛ проведет в привычном и годами проверенном месте - на Средиземноморском побережье Турции. «В этом году цены там стали заметно ниже, чем в прошлом сезоне. Поскольку, из-за определенной нестабильности, вызванной, в частности, терактами, туда поедет гораздо меньше европейских команд, - рассказал «Сегодня» украинский организатор сборов Николай Выдерко. - Так, если год назад стоимость двухнедельных сборов в Турции для делегации из 40 человек была в районе €35—45 тыс., то сейчас хороший сбор можно организовать и за €25—30 тыс. Это в январе-феврале, а в марте будет еще дешевле».

Правда, как поведал на днях технический директор «Карпат» Тарас Гордиенко, могут возникнуть и дополнительные расходы - из-за требования турецкой стороны привлекать для обслуживания спаррингов исключительно местных арбитров. А оплата работы судейской бригады на одном матче составляет порядка €1 тыс. «Турки такие письма пишут каждый год, - успокаивает Выдерко. - Но мы считаем, что это требование распространяется лишь на официальные товарищеские матчи: те, на которые продаются билеты, приглашают телевидение и о которых сообщают в УЕФА. Если же турецких рефери приглашать на все проводимые спарринги, то у них просто физически не наберется такого количества квалифицированных арбитров. Вместе с тем, там же в это время, наряду с командами, проводят свои сборы и судьи из разных стран - украинцы, россияне, белорусы, молдаване, словенцы. И готовы обслужить игры с участием своих земляков абсолютно бесплатно. Так было в прошлые годы, не думаю, что и сейчас что-то изменится».

Интересно, что для большинства наших команд места проведения сборов привычные и почти родные: для «Карпат» это Анталья, для Стали» - Белек, для «Зари» и «Ворсклы» - Сиде, для «Александрии» - Аланья. Причем украинцы, как правило, не изменяют не только выбранным городам, но даже полюбившимся отелям. А вот кропивницкая «Звезда», которая также первоначально планировала сборы в Турции, объявила, что меняет планы в пользу Кипра.

«Это удовольствие обойдется им в два раза дороже по сравнению с пребыванием в Сиде или Анталье. Да и со спарринг-партнерами там дела обстоят похуже, - говорит Николай Выдерко. - Я вижу этому только одно объяснение: они пригласили к себе на просмотр много африканских игроков, а турки тяжело открывают визы для африканцев. Помню даже случай, еще в середине 2000-х, когда один известный африканский легионер московского «Спартака» не смог получить турецкую визу и проводил сборы с молодежной командой».

А вот наши гранды - «Шахтер» и «Динамо» - зимние сборы по традиции проведут на Пиренеях. По словам Николая Выдерко, цена двухнедельного сбора в Испании для делегации из 40 человек стартует от € 68-70 тыс. У киевлян, как и год назад, в Марбелью полетит не только основа (в том числе и возвращенный из аренды «александриец» Роман Яремчук), но и команда U-19. Молодежка «горняков» отправится в турецкий Белек.

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.