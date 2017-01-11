Эмануэле ДЖАККЕРИНИ: «Специя могла бы неплохо выступать в Серии А»

Представители Наполи прокомментировали успех команды в матче Кубка Италии против Специи.

Помощник главного тренера Франческо Кальцона:

«Команда с хорошим настроем подошла к матчу. В первые двадцать минут мы владели полным преимуществом, но должны были более уверенно создавать и реализовывать моменты. Но на деле ребята отыграли довольно робко, и в итоге сопернику удалось включиться в борьбу за результат. Тем не менее, после перерыва команде удалось вновь взять игру под свой контроль. Мы продемонстрировали, что находится в хорошей физической готовности. Это было важно, учитывая то, что многие ребята не играли ранее по 90 минут. Стоит отметить, что Специя — это отличная команда, которая доказала это на деле. Выиграть было непросто, так что сейчас мы удовлетворены добытой победой.

Команда думает о Реале? Очевидно, что мы думаем о ближайшем матче. До Реала еще куча времени, нам нужно провести много матчей. Сейчас все наши мысли только о противостоянии с Пескарой.»

Эмануэле Джаккерини:

«Забитый гол? Это была красивая комбинация, и я доволен, что мне удалось её должным образом завершить. Было важно хорошо сыграть, ведь Специя является качественной командой, которая могла бы неплохо выступать в Серии А. Думаю, что мы могли действовать лучше после первого гола, но, в целом, мы доказали, что хотим побеждать в каждом матче. У команды положительный дух, и мы намерены продолжать двигаться в этом направлении, чтобы дальше расти и созревать.

Что касается меня, то я себя прекрасно чувствую в Наполи. У нас конкурентоспособная команда, и мы хотим доказать это на всех фронтах. Я много работаю и стараюсь показывать максимум. Обычно я предпочитаю играть слева, но также способен хорошо выступать и на правом краю. Мои характеристики позволяют закрыть много позиций.»

Петр Зелински:

«Мы довольны, что выиграли, ведь это был не самый простой матч. Мы знали, что нужно приложить немало усилий, чтобы выиграть. Сейчас мы довольны, ведь Наполи вышел в четвертьфинал Кубка Италии, и там нас будет ждать очередной ответственный матч. Но теперь наши мысли направлены на игру с Пескарой. В воскресенье мы хотим вновь начать свой путь в чемпионате.

Матч с Реалом? Это будет красивое противостояние, но оно еще только через месяц. Сперва мы должны думать о том, чтобы хорошо сыграть в воскресенье, и потом во всех остальных матчах».

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