Сергей КРАВЧЕНКО: «Надеемся, что Днепр поедет на сборы»

Опытный полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко поделился впечатлениями от первого в 2017 году рабочего дня в «Днепре», а также рассказал, как провел отпуск.
«Все собрались с хорошим настроением, давно друг друга не видели. Уже хочется тренироваться. Надеемся, что поедем на сборы. Отпуск я провел в Киеве, а затем в Днепре - готовился к сборам», - поделился Кравченко.
Рассказал об отпуске и молодой голкипер Андрей Лунин.
«Отпуск провел дома с семьей, всех повидал, объездил. Так сказать, по-домашнему», - отметил страж ворот.
Напомним, в планах днепровцев на межсезонье произошли изменения. Вместо двух испанских сборов будут проведены два турецких. А будет ли третий, турецкий, окончательное решение еще пока не принято.
Источник — Footboom
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