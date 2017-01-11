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Сергей КРАВЧЕНКО: «Надеемся, что Днепр поедет на сборы»

Футболисты «Днепра» собрались после зимних каникул

  • 11.01.2017 09:41
  • 382 просмотров
  • 2 комментария
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fcdnipro.ua. Сергей Кравченко
© fcdnipro.ua. Сергей Кравченко
Опытный полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко поделился впечатлениями от первого в 2017 году рабочего дня в «Днепре», а также рассказал, как провел отпуск.
 
«Все собрались с хорошим настроением, давно друг друга не видели. Уже хочется тренироваться. Надеемся, что поедем на сборы. Отпуск я провел в Киеве, а затем в Днепре - готовился к сборам», - поделился Кравченко.
 
Рассказал об отпуске и молодой голкипер Андрей Лунин.
 
«Отпуск провел дома с семьей, всех повидал, объездил. Так сказать, по-домашнему», - отметил страж ворот.
 
Напомним, в планах днепровцев на межсезонье произошли изменения. Вместо двух испанских сборов будут проведены два турецких. А будет ли третий, турецкий, окончательное решение еще пока не принято.
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 11.01.2017 10:18
    0
    А толк от этих сборов?Всё равно Бене вы по фик
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    orl405
      orl405, 11.01.2017 10:32
    -1
    Давайте к нам в Зачепиловку! И близко и дешево!
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