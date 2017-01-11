Артем ФРАНКОВ: «Отбор на ЧМ превращается в профанацию»

Член исполкома ФФУ Артем Франков поделился своим мнением о новой формуле чемпионата мира, в финальной части которого с 2026 года будет выступать 48 сборных вместо нынешних 32.
«Это — отличная морковка на будущее, наверняка национальные ассоциации уже принялись подсчитывать доходы...
Блин, отбор превращается в профанацию везде, кроме Европы!» — написал Франков в своей конференции на MatchDay.
Напомним, гарантированные места в финальной части чемпионата мира будут распределяться следующим образом:
Европа — 16 команд-участниц
Африка — 9,5
Азия — 8,5
Южная Америка — 6,5
Центральная и Северная Америка — 6,5
Океания — 1
Дробное число говорит о том, что к целому количеству команд-участниц от континента может добавиться еще одна, если ей удастся выиграть в матчах плей-офф межконтинентального отбора.
Количество участников ЧМ-2018 и ЧМ-2022 останется таким, как на предыдущих пяти чемпионатах, — 32 команды.
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.