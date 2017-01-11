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Артем ФРАНКОВ: «Отбор на ЧМ превращается в профанацию»

Украинский журналист - о новом формате чемпионата мира

  • 11.01.2017 09:08
  • 1224 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua
Член исполкома ФФУ Артем Франков поделился своим мнением о новой формуле чемпионата мира, в финальной части которого с 2026 года будет выступать 48 сборных вместо нынешних 32.
 
«Это — отличная морковка на будущее, наверняка национальные ассоциации уже принялись подсчитывать доходы...
 
Блин, отбор превращается в профанацию везде, кроме Европы!» — написал Франков в своей конференции на MatchDay.
 
Напомним, гарантированные места в финальной части чемпионата мира будут распределяться следующим образом:
 
Европа — 16 команд-участниц
 
Африка — 9,5
 
Азия — 8,5
 
Южная Америка — 6,5
 
Центральная и Северная Америка — 6,5
 
Океания — 1
 
Дробное число говорит о том, что к целому количеству команд-участниц от континента может добавиться еще одна, если ей удастся выиграть в матчах плей-офф межконтинентального отбора.
 
Количество участников ЧМ-2018 и ЧМ-2022 останется таким, как на предыдущих пяти чемпионатах, — 32 команды.
 

Источник — MatchDay

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Комментарии
    ser_nat
    online
      ser_nat, 11.01.2017 09:58
    0
    Европу прокатили по полной...
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    orl405
      orl405, 11.01.2017 10:30
    -2
    Не сцать! Мы в Азию перекочуем! Вернем себе исконно украинские земли. Слава Украине!
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