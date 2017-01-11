Артем ФРАНКОВ: «Отбор на ЧМ превращается в профанацию»

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Член исполкома ФФУ Артем Франков поделился своим мнением о новой формуле чемпионата мира, в финальной части которого с 2026 года будет выступать 48 сборных вместо нынешних 32.

«Это — отличная морковка на будущее, наверняка национальные ассоциации уже принялись подсчитывать доходы...

Блин, отбор превращается в профанацию везде, кроме Европы!» — написал Франков в своей конференции на MatchDay.

Напомним, гарантированные места в финальной части чемпионата мира будут распределяться следующим образом:

Европа — 16 команд-участниц

Африка — 9,5

Азия — 8,5

Южная Америка — 6,5

Центральная и Северная Америка — 6,5

Океания — 1

Дробное число говорит о том, что к целому количеству команд-участниц от континента может добавиться еще одна, если ей удастся выиграть в матчах плей-офф межконтинентального отбора.

Количество участников ЧМ-2018 и ЧМ-2022 останется таким, как на предыдущих пяти чемпионатах, — 32 команды.

Источник — MatchDay

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