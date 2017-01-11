Рома может отказаться от Щесны

© Facebook. Войцех Щесны

Вопрос укрепления вратарской позиции может вновь стать актуальным для «Ромы» по завершении сезона.

В последнее время трансферная стоимость 26-летнего вратаря «джаллоросси» Войцеха Щенсны, арендованного у лондонского «Арсенала», резко возросла, и теперь составляет 16 миллионов евро.

Сам поляк никогда не скрывал своего желания вернуться в состав «канониров», дабы потеснить в воротах своего именитого конкурента Петра Чеха. Хотя при этом Войцеха все устраивает в «Роме».

Однако римляне, учитывая финансовую составляющую вопроса, могут сделать ставку на Алиссона в следующем сезоне, а также вернуть из аренды в «Эмполи» 25-летнего поляка Лукаша Скорупски.

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