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Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Пескара может выстрелить во втором круге»

Нападающий «Пескары» - об амбициях своего нового клуба

  • 11.01.2017 08:51
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Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Пескара может выстрелить во втором круге»
Новоиспеченный нападающий футбольного клуба Пескара Альберто Джилардино пообщался с представителями прессы.
 
«Я доволен, что оказался в Пескаре, и я полон желания проявить себя. Я убежден в том, что наша команда сможет провести отличный второй круг в этом чемпионате. Я с радостью вновь повстречался с Массимо Оддо, а также поприветствовал новых товарищей по команде. Возможно, я согласился бы перебраться в Пескару, даже если бы здесь не было Оддо. Но ясно, что его присутствие сыграло важную роль при принятии решения.
 
Думаю ли я о том, чтобы достичь отметки в 200 голов в Серии А? Это одна из моих целей, однако прежде всего нужно подумать о том, чтобы помочь Пескаре спастись от вылета.
 
В какой форме я нахожусь? В Эмполи я постоянно упорно тренировался, так что физически я готов хорошо. Но решение о том, кому выходить в основе, примет тренер. Я перебрался сюда с большой мотивацией, я хочу выступать хорошо и убежден, что наша команда способна изменить тенденцию, чтобы достичь поставленной цели. Мы должны думать только о ближайшем матче и стараться сделать всё, чтобы начать набирать очки».
 

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