Андрей ШЕВЧЕНКО: «Голосуя за Роналду, не сомневался ни на секунду»

© Facebook, Андрей Шевченко

Накануне главный тренер сборной Украины принял участие в организованной ФИФА церемонии в Цюрихе, во время которой вручил бразильцу Фалькао награду за выдающуюся карьеру в футзале. При выборе лучшего игрока и тренера мира прошлого года Андрей Шевченко отдал голос за Криштиану Роналду и Клаудио Раньери. Впечатлениями о церемонии, решении международной федерации расширить число участников чемпионата мира до 48 и планами на ближайшее время наставник нашей национальной команды поделился с нашим обозревателем.

- Вопрос вечный, и все же: почему Криштиану, а не Месси?

- В прошлом году для меня все было очевидно: «Реал» выиграл Лигу чемпионов, а сборная Португалии стала сильнейшей в Европе. В обеих командах Роналду играл ключевую роль и вел их к победе, приняв участие, кажется, в восьмидесяти матчах. Словом, голосуя, я не задумался ни на секунду.

- Не потому ли вы сделали выбор в пользу Раньери в тренерской номинации, что он добился успеха с командой, на которую никто не ставил - как мало кто ставит сейчас на нашу сборную, которая метит в финальный турнир мирового первенства?

- Клаудио проделал феноменальную работу! По сути он сделал невозможное - выиграл английский чемпионат, который считается одним из сильнейших в Европе, с маленькой командой без ярких звезд. Его игроки сохраняли концентрацию весь сезон, не допуская явных ошибок. Фактически Раньери вернул нас к сути футбола: побеждают не деньги, а те, кто действительно стремится к успеху.

- Сборная Украины показала в осенних отборочных матчах неплохой результат, но, если бы не допустила ряд досадных ошибок, могла уйти на зимние каникулы с максимальным результатом. Какую оценку по пятибалльной шкале вы бы выставили себе за дебют в роли главного тренера?

- Оценивать должен не я, а болельщики, для которых мы играем. Лично для меня их мнение - главный критерий, и я благодарен нашим футболистам и тренерскому штабу: только будучи единой командой, мы сумели добиться сегодняшних показателей. Дальше будет сложнее, но мы к этому готовы и не намерены сворачивать с выбранного пути.

Со дня на день начнут подготовку к весенней части сезона наши клубы - под конец сборов мы непременно приедем в их расположение, чтобы посмотреть кандидатов в сборную как в контрольных матчах, так и в тренировочном процессе. До нашей встречи с Хорватией и «Шахтер» успеет сыграть в Лиге Европы, и чемпионат Украины возобновится. И, конечно же, в нашем поле зрения будут футболисты, выступающие сейчас в зарубежных клубах.

- Есть ли уже представление о том, кто из ваших помощников станет отвечать зимой за тот или иной участок работы? Кто станет, допустим, смотреть «Шахтер» в Ла-Манге, а кто - «Динамо» в Марбелье?

- Именно для того, чтобы расписать все планы до мелочей, я и прилетел после церемонии в Цюрихе в Киев. График контрольных матчей двух наших ведущих команд мне передали лишь накануне.

- Следите ли параллельно за играми, которые проводят ваши соперники по отборочной группе? Исландцы вот обыграли китайцев на их поле, а финны - с минимальным счетом взяли верх над марокканцами…

- Мы в курсе всех результатов, но вместе с тем - отдаем себе отчет, что эти игры нужны конкурентам в основном для просмотра ближайшего резерва. От взятого за основу стиля они вряд ли отойдут, тем более - существенно. Боевой состав ни финны, ни исландцы, ни также игравшие недавно хорваты в товарищеских поединках задействовать не могли - их лидеры выступают в ведущих европейских чемпионатах.

- «Барселона» не отпустила на церемонию в Цюрих своих игроков, поскольку в среду каталонцам предстоял матч Кубка Испании. Наверное, вам понятны резоны коллег из ведущих украинских клубов, решивших не отдавать футболистов в сборную в разгар подготовки к весне?

- Мы думали провести зимой небольшой сбор национальной команды и, возможно, сыграть в эти сроки контрольный матч. Но позже я сам отказался от этой идеи: когда у клубов уже сверстаны планы подготовки, найти в них «окно» невероятно сложно. Я бы даже сказал - невозможно. В итоге мы с тренерами ведущих команд страны сошлись на том, что в 2018-м запланируем такой сбор заранее, где-то за полгода. Будут заранее ясны сроки и место его проведения, так что футболисты будут перед ним во всеоружии.

- Возвращаясь к награждению ФИФА: вы были прежде знакомы с бразильцем Фалькао, которому вручали приз за выдающуюся карьеру в футзале?

- Был знаком. Но, что еще более важно, восхищался его игрой, которую видел на турнире в Эмиратах или Катаре - сейчас точно не припомню. Этот парень - феномен, изменивший лицо своего вида спорта и этим лицом, собственно, и ставший. Было приятно награждать в Цюрихе именно его.

- С кем еще из старых друзей и добрых знакомых были рады встретиться на церемонии?

- С Деметрио Альбертини, Роналдо, Кафу, Зинедином Зиданом. А еще - с Марко ван Бастеном и Звонимиром Бобаном, которые, как и многие другие бывшие игроки, работают теперь вместе в структуре ФИФА. Приятно было побеседовать с Алексом Фергюсоном: не меньше получаса мы вспоминали Лобановского, сэр Алекс особо отметил огромный вклад Валерия Васильевича в развитие игры.

- На следующий день там же в Цюрихе совет Международной федерации принял решение о расширении числа участников чемпионата мира с 2026 года до 48 команд. Что скажете?

- И мне, и тем, с кем пришлось обсуждать этот вопрос, нововведение показалось шагом вперед, направленным на развитие футбола. У средних команд появится новая мотивация, ведь они получат реальный шанс поучаствовать в мировом первенстве. Прежде они могли о таком лишь мечтать…

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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