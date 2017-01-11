Киевскому Динамо нужен хавбек сборной Швеции

© imengine.hall.infomaker.io. Виктор Клаэссон

Полузащитник «Эльфсборга» и сборной Швеции Виктор Клаэссон интересен киевскому «Динамо». Помимо команды Сергея Реброва в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы также АЗ, «Верона» и московский ЦСКА.

Трансферная стоимость футболиста сборной Швеции, в которой Клаэссон провел 8 матчей и забил 1 гол, оценивается в 1.5 миллионов евро. В минувшем сезоне центральный атакующий полузащитник провел в составе «Эльфсборга» 38 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.

Источник — Sport.ua

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