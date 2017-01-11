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Наполи сильнее Специи в 1/8 Кубка Италии

Полурезервным составом команда Маурицио Сарри шагает в четвертьфинал

  • 11.01.2017 07:39
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«Наполи» — «Специя» - 3:1
Голы: Зьелински, 3, Джаккерини, 55, Габбьядини, 57 — Пикколо, 35.
«Наполи»: Рафаэль — Маджо, Альбиоль, Максимович, Стринич (Хисай, 78) — Зьелински, Диавара, Рог — Джаккерини, Габбьядини (Паволетти, 81), Инсинье (Кальехон, 61).
«Специя»: Чичицола — Н. Валентини, Терци, Чеккарони (Пульцетти, 66) — Де Коль, Маджоре, Дейола, Мальоре, Пикколо (Граноче, 66) — Баес (Мастину, 73), Пиу.
 

Источник — Sport.ua

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