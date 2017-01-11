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МЮ делает уверенную заявку на финал Кубка Лиги

Команда Жозе Моуриньо в первом матче уверенно переиграла «Халл Сити»

  • 11.01.2017 07:35
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  • 1 комментария
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МЮ делает уверенную заявку на финал Кубка Лиги
«Манчестер Юнайтед» — «Халл Сити» - 2:0
Голы: Мата, 56, Феллаини, 87.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан — Эррера, Погба — Мата (Феллаини, 79), Руни (Мартиаль, 59), Мхитарян (Лингард, 71) — Рэшфорд.
«Халл Сити»: Якупович — Мейлер, Магуайр, Хаддлстоун, Робертсон — Хенриксен (Эрнандес 20), Мэйсон, Клукас, Таймон (Уир, 90+1) — Снодграсс, Диоманде (Мэлони, 75).
Предупрежден: Магуайр.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 11.01.2017 08:58
    +1
    А в расписание дня почему не был матч добавлен ?
    Если Вам плевать на Англию, так смысл тогда в этой новости ?
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