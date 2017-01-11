МЮ делает уверенную заявку на финал Кубка Лиги

«Манчестер Юнайтед» — «Халл Сити» - 2:0
Голы: Мата, 56, Феллаини, 87.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан — Эррера, Погба — Мата (Феллаини, 79), Руни (Мартиаль, 59), Мхитарян (Лингард, 71) — Рэшфорд.
«Халл Сити»: Якупович — Мейлер, Магуайр, Хаддлстоун, Робертсон — Хенриксен (Эрнандес 20), Мэйсон, Клукас, Таймон (Уир, 90+1) — Снодграсс, Диоманде (Мэлони, 75).
Предупрежден: Магуайр.
Источник — Sport.ua
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