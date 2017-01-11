Голкипер Милана перешел в Кальяри

Футбольный клуб Кальяри посредством своего официального сайта сообщил о приобретении у Милана бразильского голкипера Габриэля Васконселоса Феррейры.

Южноамериканский страж ворот будет выступать за свой новый клуб на правах аренды, рассчитанной до июня 2017 года, при этом он успел продлить соглашение с Миланом до 2019 года. В то же время, в обратном направлении проследовал многоопытный вратарь Марко Сторари, который будет сменщиком Джанлуджи Доннаруммы. Отметим, что Сторари стал полноправным футболистом Милана уже во второй раз – до этого он числился в красно-черной команде в период с 2007 по 2010 года.

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