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Голкипер Милана перешел в Кальяри

Габриэль будет защищать цвета «Кальяри»

  • 11.01.2017 07:20
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Футбольный клуб Кальяри посредством своего официального сайта сообщил о приобретении у Милана бразильского голкипера Габриэля Васконселоса Феррейры.
 
Южноамериканский страж ворот будет выступать за свой новый клуб на правах аренды, рассчитанной до июня 2017 года, при этом он успел продлить соглашение с Миланом до 2019 года. В то же время, в обратном направлении проследовал многоопытный вратарь Марко Сторари, который будет сменщиком Джанлуджи Доннаруммы. Отметим, что Сторари стал полноправным футболистом Милана уже во второй раз – до этого он числился в красно-черной команде в период с 2007 по 2010 года.
 

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