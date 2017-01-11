Константин МАХОВСКИ: «Марбелья в ожидании приезда Динамо»

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Организатор сборов «Динамо», исполнительный директор компании ESEM Кристиан Маховски рассказал о том, как проходит подготовка к приезду «бело-синих» на учебно-тренировочный сбор в Марбелью.



- Последние несколько месяцев я и представители нашей компании находимся на постоянной связи с менеджерами отелей и тренировочного комплекса в Марбелье, где «Динамо» проведет два зимних тренировочных сбора.



Сейчас осталось согласовать лишь мелочи – на завтра у меня запланирована встреча в отеле «Westin La Quinta», где будем обсуждать все детали, касающиеся размещения и пребывания динамовцев во время первого сбора. Уверен, что никаких проблем не будет, ведь этот отель является довольно «опытным» в плане приема футбольных команд – в частности, со 2 по 6 января здесь находился миланский «Интер», а с завтрашнего дня на пять дней сюда заезжает «Боруссия» из Менхенгладбаха.



Также в этом отеле неоднократно останавливались и динамовцы, поэтому они хорошо знакомы с «Westin La Quinta», который расположен в непосредственной близости от тренировочного центра Марбельи. Никаких особых пожеланий от тренеров или футболистов «Динамо» относительно будущего пребывания не поступало.



Также осталось согласовать соперников на два заключительных спарринга во время первого сбора (напомним, что на данный момент точно известно, что «Динамо» сыграет с немецким «Санкт-Паули», китайским «Тяньцзин Теда» и софийским ЦСКА – прим.). Данный вопрос будет решен до конца этой недели.



Как и в прошлом году, также в Испании будет проводить свои сборы объединенная команда U-21 и U-19. По пожеланиям тренерского штаба первой команды, в этот раз динамовская молодежь будет жить намного ближе к основному составу, чем в предыдущий раз, – в 15-ти минутах езды, в Бенахависе. Рядом с отелем, где остановится команда, есть отличное тренировочное поле, где динамовцы будут проводить свои занятия. Количество контрольных матчей уже утверждено – их будет три (21, 26 и 30 января), а имена соперников будут согласованы до конца этой недели.



В целом, всё и все уже ждут приезда «Динамо» в Марбелье. Прогноз погоды на начало сбора оптимистичный – солнце и комфортные для физических нагрузок +14⁰С, поэтому условия для проведения сборов если не идеальные, то приближенные к ним (улыбается).

Источник — ФК Динамо Киев

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