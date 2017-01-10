Звезда начала тренировки с пробежек и тренажерного зала

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Футболісти кропивницької «Зірки» провели перше в новому році тренування. Робітники футбольного клубу розчистили від снігу бігові доріжки навколо поля, тож гравці отримали змогу виконувати бігові вправи.



Розпочалось усе, звісно, з розминки на місці та розминки в русі. Після того команда пробігла кілька кіл навколо поля. Після короткого перепочинку в роздягальні футболісти продовжили своє перше тренувальне заняття в 2017 році в тренажерному залі.

Источник — ФК Звезда

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