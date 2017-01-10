Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Звезда начала тренировки с пробежек и тренажерного зала

Кропивницкий клуб вернулся к работе после праздников

  • 10.01.2017 22:42
  • 196 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Звезда
© ФК Звезда

Футболісти кропивницької «Зірки» провели перше в новому році тренування. Робітники футбольного клубу розчистили від снігу бігові доріжки навколо поля, тож гравці отримали змогу виконувати бігові вправи.

Розпочалось усе, звісно, з розминки на місці та розминки в русі. Після того команда пробігла кілька кіл навколо поля. Після короткого перепочинку в роздягальні футболісти продовжили своє перше тренувальне заняття в 2017 році в тренажерному залі.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.