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Коноплянка принес победу Шальке в матче с Остенде

Украинец забил сразу же после выхода на замену

  • 10.01.2017 22:35
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Метки
ФК Шальке
© ФК Шальке

«Королевские синие» одержали победу в единственном товарищеском матче в рамках сбора в Бенидорме. Во вторник команда Маркуса Вайнцирля со счётом 2:1 обыграла «Остенде». Кнаппены пропустили первыми, но затем повернули ход встречи благодаря голам Леона Горецки (40.) и Евгения Коноплянки (46.).

Евгений Коноплянка вышел на замену в перерыве и в первой же атаке забил гол: после навеса Колашинаца Учида на дальней штанге сбросил мяч на Коноплянку, который классным ударов в падении сделал счёт 2:1.  

Источник — ФК Шальке

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