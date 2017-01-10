Коноплянка принес победу Шальке в матче с Остенде

© ФК Шальке

«Королевские синие» одержали победу в единственном товарищеском матче в рамках сбора в Бенидорме. Во вторник команда Маркуса Вайнцирля со счётом 2:1 обыграла «Остенде». Кнаппены пропустили первыми, но затем повернули ход встречи благодаря голам Леона Горецки (40.) и Евгения Коноплянки (46.).

Евгений Коноплянка вышел на замену в перерыве и в первой же атаке забил гол: после навеса Колашинаца Учида на дальней штанге сбросил мяч на Коноплянку, который классным ударов в падении сделал счёт 2:1.

Источник — ФК Шальке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.