Алексей Антонов отправится на сбор с Анжи

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На первый сбор «Анжи» отправились два потенциальных новичка. Это полузащитник сборной Афганистана и «Спартака» из Нальчика Шариф Мухаммад и украинский форвард Алексей Антонов.

30-летний Алексей Антонов в прошлом сезоне выступал за «Габалу». Он провел за команду 46 матчей и забил семь мячей при двух голевых передачах. Сейчас он является свободным агентом. Ранее защищал цвета «Днепра», «Металлиста», «Зари», одесского «Черноморца», «Актобе» и «Кубани». Провел два матча за сборную Украины.

Источник — Советский спорт

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