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Алексей Антонов отправится на сбор с Анжи

После «Габалы» украинец попытает счастья в российском клубе

  • 10.01.2017 22:32
  • 731 просмотров
  • 1 комментария
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dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

На первый сбор «Анжи» отправились два потенциальных новичка. Это полузащитник сборной Афганистана и «Спартака» из Нальчика Шариф Мухаммад и украинский форвард Алексей Антонов.

30-летний Алексей Антонов в прошлом сезоне выступал за «Габалу». Он провел за команду 46 матчей и забил семь мячей при двух голевых передачах. Сейчас он является свободным агентом. Ранее защищал цвета «Днепра», «Металлиста», «Зари», одесского «Черноморца», «Актобе» и «Кубани».  Провел два матча за сборную Украины.

Источник — Советский спорт

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